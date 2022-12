Knights of Honor II: Sovereign, le RTS médiéval lancé avec une bande-annonce récapitulative

18 ans après le premier volet, THQ Nordic et Black Sea Games ont lancé cette semaine Knights of Honor II: Sovereign, un jeu de grande stratégie médiéval qui nous demandera de conquérir l'Europe. Le titre était évidemment très attendu par les amateurs du genre, et il s'offre une bande-annonce de lancement :

Dans Knights of Honor II: Sovereign, les joueurs peuvent devenir le roi d'un royaume d'Europe à l'époque médiévale et élargir leur pouvoir grâce à la guerre, la gestion économique et la diplomatie. Les batailles se font ici en temps réel et il faudra choisir avec soin ses chevaliers de la cour selon votre style de jeu. Des modes multijoueurs en ligne sont également présents.

Knights of Honor II: Sovereign est disponible sur PC, vous pouvez le retrouver à 39,59 € sur GOG.com, le titre bénéficie d'une réduction de 12 % pour sa sortie.