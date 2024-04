DIG VR : un simulateur bien loufoque annoncé sur Meta Quest

Développeur de nombreux jeux et portages, Just Add Water connaît déjà bien le monde de la réalité virtuelle, nous lui devons notamment Sniper Elite VR et Doctor Who: The Edge of Reality. Lors du Wired Direct 2024, le studio a dévoilé son prochain jeu, qui sera donc édité par Wired Productions.

Voici DIG VR, qui sera un jeu de simulation avec une pelleteuse en réalité virtuelle pour les Meta Quest. Le titre permettra de lancer une entreprise dans la ville de Diglington, « où tout peut être réparé par la puissance d'une pelleteuse ». Il faudra répondre aux commandes des clients, parfois étranges, avec des pelleteuses de différentes tailles, plus de 70 options de personnalisation seront disponibles. Un mode à deux joueurs sera même de la partie et les développeurs promettent « des commandes authentiques et immersives qui recréent la sensation de conduire une vraie pelleteuse ».

DIG VR n'a pas encore de date de sortie précise, il est attendu « prochainement » sur le Meta Store pour les caques Meta Quest 2, 3 et Pro. Vous pouvez retrouver le Meta Quest 3 à partir de 549,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

Lire aussi : Meta Quest : l'avenir de la VR se fera avec Xbox, Lenovo et ASUS, de gros changements annoncés !