DIG VR repousse sa sortie avec humour, la faute à un gros jeu qui lui fait de l'ombre

L'éditeur Wired Productions et le développeur Just Add Watter devaient sortir le 24 octobre prochain DIG VR, un jeu de simulation qui nous permettra de conduire des pelleteuses sur des chantiers en réalité virtuelle. Un rêve qui va se réaliser pour un tas de joueurs, mais il faudra se montrer un peu plus patient.

Dans un communiqué publié aujourd'hui, les studios annoncent que DIG VR est reporté au 14 novembre 2024, toujours sur Meta Quest 2, 3, 3S et Pro. Pour une fois, les développeurs n'ont pas besoin de peaufiner leur jeu, de résoudre des bugs ou de faire face à des problèmes découverts à la dernière minute. Non, les studios ont décidé de repousser DIG VR pour pouvoir jouer à Batman: Arkham Shadow. Wired Productions déclare :

Bon sang ! Tard dans la nuit, un symbole SOS représentant une chauve-souris-excavatrice a illuminé le ciel et suite à des discussions entre l'éditeur Wired Productions, le développeur Just Add Water et META, il est devenu évident que quelqu'un devra reconstruire la ville. C'est là que DIG VR, le prochain jeu de simulation d'excavation par lumière, interviendra le 14 novembre. En guise de remerciement pour ceux qui attendent patiemment la sortie complète de DIG VR, les joueurs peuvent précommander dès maintenant avec une remise de 25 % avant le lancement.

Soyons réalistes : tout le monde (y compris Wired Productions et Just Add Water !) va jouer à Batman: Arkham Shadow ! Il est donc tout à fait normal que les joueurs puissent plonger dans les rues sombres et menaçantes de Gotham en sachant qu'une fois la ville sauvée, il y aura un moment et un endroit pour recoller les morceaux. Prêt à satisfaire le besoin de reconstruire une ville, DIG VR placera les joueurs à Diglington où tout peut être réparé par la puissance d'une pelleteuse.