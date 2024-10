DIG VR : une date de sortie et de vraies pelleteuses pour le jeu de simulation

En avril dernier, l'éditeur Wired Productions et le développeur Just Add Watter dévoilaient DIG VR, un curieux jeu de simulation nous permettant de piloter une pelleteuse sur des chantiers. Le studio de développement est plutôt habitué à des jeux plus sérieux, il était derrière les Sniper Elite VR et Doctor Who: The Edge of Reality.

Cette semaine, les studios sont de retour avec une nouvelle bande-annonce en live action. Oui, nous avons droit à de véritables images de pelleteuses sur des chantiers, des engins qui fascinent les jeunes et qu'il sera enfin possible de piloter avec un casque de réalité virtuelle sur la tête, sans les inconvénients des vraies machines.

Avec DIG VR, découvrez les joies et les frustrations du pilotage de pelleteuse, dans une expérience destinée aussi bien aux novices qu'aux pros. Avec des commandes réalistes et immersives reproduisant les sensations d'une vraie pelleteuse, DIG VR est un jeu de simulation arcade tout public ! Développez votre société dans la charmante ville de Diglington, où tout se répare à coup de pelleteuse. Acceptez toutes sortes de missions pour les habitants de la ville, des travaux de construction classiques aux requêtes plus obscures ! Égayez votre quotidien avec DIG FM, une station de radio proposant une large sélection de chansons. Passez d'une pelleteuse minuscule à une immense, avec toutes sortes d'outils pour surmonter n'importe quel défi. Creusez avec style avec plus de 70 options de personnalisation ! En solo ou avec un ami, jouez à des mini-jeux effrénés ou défoulez-vous dans le mode Bac à sable. Puis, trouvez le pactole dans le mode Trésor perdu où de nouveaux objets sont régulièrement ajoutés. Que vous soyez novice ou pro, des richesses attendent d'être déterrées ! Fonctionnalités clés : Le premier jeu de pelleteuse conçu exclusivement pour Meta Quest

Des commandes réalistes ou simplifiées

Un mode Carrière avec des options adaptées à tout type de joueur

Déverrouillez de nouveaux outils et machines

Personnalisez votre pelleteuse (autocollants, peinture, skins)

Des modes pour jouer avec un ami

Découvrez régulièrement de nouveaux objets dans le mode Trésor perdu

La date de sortie de DIG VR est fixée au 24 octobre 2024 sur Meta Quest 2, 3 et Pro. Vous pouvez précommander le Meta Quest 3S 128 Go avec Batman: Arkham Shadow et un essai de trois mois à Meta Quest+ contre 329,99 € sur Amazon.