Marvel’s Spider-Man : des modes multijoueurs ont été envisagés

Marvel’s Spider-Man fait déjà le bonheur des joueurs sur PS4 depuis quatre ans, et comme d'autres jeux de Sony avant lui, il vient de débarquer sur ordinateurs. L'occasion pour les curieux d'aller fouiller dans les fichiers du jeu, chose impossible sur consoles, et de découvrir quelques éléments intrigants.

DniweTamp a ainsi mis en lumière des fichiers en lien avec des modes multijoueurs pour Marvel's Spider-Man. D'après ces données, il aurait été possible d'incarner Miles Morales aux côtés de Peter Parker pour accomplir diverses activités en coopération, mais également de s'adonner à des modes PvP plus classiques. Il est en effet fait mention d'un Superior Spider-Man, des player 1 et player 2 ou encore d'équipes bleue et rouge. Des modes bien séparés de la campagne solo, qui auraient été à débloquer au fil de l'aventure ou via un DLC.

Malheureusement, nous ne verrons jamais la couleur de ces modes multijoueurs pour Marvel's Spider-Man. Insomniac Games a visiblement essayé pendant un temps de créer ce contenu, mais l'a abandonné en cours de route, pour cause de ressources, d'une volonté de se focaliser sur le solo ou parce qu'il n'arrivait simplement pas à développer des modes vraiment amusants à jouer. Pour rappel, Miles et Peter travailleront main dans la main pour affronter Venom dans Marvel's Spider-Man 2, mais là encore, il s'agira d'un jeu solo.

