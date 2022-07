Marvel's Spider-Man Remastered présente ses fonctionnalités PC en vidéo, les configurations dévoilées

En attendant Marvel's Wolverine et Marvel's Spider-Man 2, c'est l'un des précédents titres d'Insomniac Games qui va faire son retour dans nos PC d'ici quelques semaines seulement, à savoir Marvel's Spider-Man Remastered, qui est développé par Nixxes Software en collaboration avec ses créateurs. Nous savions déjà qu'il sortirait le 12 août depuis son annonce et qu'il serait ensuite suivi par Marvel's Spider-Man: Miles Morales en fin d'année, place désormais à une bande-annonce qui vante les possibilités techniques dont pourront jouir les possesseurs d'ordinateurs.

Ombres améliorées, ray-tracing pour des réflexions plus réalistes, framerate débridé, utilisation des technologies NVIDIA DLSS et DLAA pour optimiser l'IA et la qualité d'image, prise en charge du format 21:9 sur les écrans compatibles, possibilité d'utiliser la DualSense pour bénéficier des retours haptiques et des gâchettes adaptatives, les attraits de cette version PC ne manquent pas ! Insomniac Games, par l'intermédiaire de son directeur technologique Mike Fitzgerald, a présenté le tout sur le PlayStation Blog, dévoilant au passage les configurations pour faire tourner le jeu. Si vous n'avez pas de PS4 ou PS5, vous pourrez donc profiter de cette aventure même avec une machine datant un peu si vous êtes prêt à faire des concessions.

Vous avez appris la nouvelle le mois dernier ? La série Marvel’s Spider-Man arrive sur PC, et nous sommes très heureux qu’un tout nouveau groupe de joueurs puisse mettre la main sur ces jeux ! Chez Insomniac Games, nous avons eu le privilège de collaborer avec nos partenaires de chez PlayStation Studios ainsi que les excellents développeurs de chez Nixxes Software pour créer ces versions PC. Tout ceci est le résultat d’une année à travailler d’arrache-pied. Et aujourd’hui, nous sommes heureux d’enfin pouvoir vous donner plus de détails concernant les caractéristiques et les améliorations présentes dans Marvel’s Spider-Man Remastered, qui sort le 12 août sur PC. Nous avons également une annonce à faire concernant les précommandes, lisez l’article pour en savoir plus ! Tout d’abord, parlons des nouvelles options graphiques disponibles sur la version PC de Marvel’s Spider-Man Remastered.Notre but était de rendre le jeu sublime sur PC, ce qui impliquait de pouvoir paramétrer le jeu pour l’adapter à tout type de configuration, tout en introduisant de nouvelles techniques et outils pour améliorer la qualité graphique du jeu. Voici une courte liste des nouveautés : Le ray-tracing est disponible dans tout le jeu pour ceux qui peuvent en bénéficier. Les reflets ont également différents niveaux de qualité, dont un nouveau mode ray-tracing haute qualité qui permet d’afficher la ville de manière plus détaillée lorsque vous vous balancerez sur vos toiles ou que vous combattrez le crime dans le New York de Marvel.

Le NVIDIA DLSS (le super-échantillonage par deep learning) est une technologie de rendu révolutionnaire qui vous offre un tout nouveau niveau de performances graphiques grâce aux processeurs Tensor Core dédiés à l’IA des GPU GeForce RTX, ce qui permet d’accélérer les fréquences d’images tout en générant des visuels d’une netteté incomparable.

Le NVIDIA DLAA (anticrénelage par deep learning) est un mode d’anticrénelage basé sur une intelligence artificielle pour les joueurs possédant un GPU de la gamme GeForce RTX, et qui veulent un meilleur rendu d’image pour exploiter leur GPU au maximum.

En plus de pouvoir choisir sa résolution de sortie, notre jeu sera compatible avec tout un tas de formats d’image, dont le 21:9 ultrawide, le 32:9 panoramique, et les configurations NVIDIA Surround multiécran.* Si vous possédez trois écrans, vous pourrez tous les exploiter en jouant à ce jeu !

Il existe désormais plein d’autres niveaux de qualité et d’algorithmes pour personnaliser son rendu d’image. Ces changements concernent le SSAO, le filtrage de textures, le niveau de détails, les ombres, et bien plus encore. Le jeu est également compatible avec les modes fenêtré, fenêtré sans bordure et plein écran. En plus des nouvelles options graphiques pour PC, il y a également une multitude d’options concernant les périphériques de jeu. Grâce à la compatibilité avec la manette PlayStation DualSense, les joueurs PC pourront profiter des gâchettes adaptatives et de l’incroyable retour haptique de la manette, tout en affrontant des vilains cultes de l’univers Marvel.** La compatibilité clavier-souris, en jeu et dans les menus, propose des options de configuration personnalisables pour les adeptes de ce mode de jeu. Le jeu est également compatible avec le Steam Input. Vous pourrez donc personnaliser les commandes comme bon vous semble, rendant le jeu accessible au plus grand nombre. Marvel’s Spider-Man Remastered proposera également un système de trophées et de sauvegardes en ligne sur Steam et sur l’Epic Game Store.

Même si nous avons travaillé dur pour ajouter des options graphiques de pointe pour les joueurs possédant des mastodontes équipés des dernières cartes graphiques en date, nous avons fait en sorte que les joueurs possédants des PC plus modestes ne soient pas en reste et puissent pleinement profiter de Marvel’s Spider-Man Remastered. Nous pouvons donc vous donner plus de détails concernant les configurations minimum et recommandées, et ce pour les différents presets de qualité graphique. *PC et écrans compatibles requis. **Connexion filaire recommandée pour profiter au maximum des fonctionnalités de la manette DualSense en jeu.

Un point a également été fait sur les bonus de précommande pouvant être obtenus.

Maintenant que vous savez à quoi ressemblera notre nouvelle version PC de Marvel’s Spider-Man Remastered, je suis sûr que vous allez compter les jours jusqu’à sa date de sortie, le 12 août. Mais heureusement, j’ai l’honneur de vous annoncer que nous offrons également un pack d’objets de précommande. Si vous précommandez le jeu avant sa sortie, vous recevrez : Trois tenues de Spider-Man débloquées en début de partie :

La tenue futuriste Iron Spider ;



La tenue déjantée Spider-Punk ;



La tenue originale Vélocité.

Le gadget de combat Spider-Drone débloqué en début de partie ;

5 points de compétence supplémentaires à dépenser pour améliorer Spidey. De la part de toute l’équipe d’Insomniac et de nos partenaires de chez Nixxes, nous vous souhaitons une bonne découverte de Marvel’s Spider-Man Remastered lorsqu’il sortira sur PC le 12 août ! Alors à vos manettes, claviers, souris et cartes graphiques !

Vous pouvez donc précommander Marvel's Spider-Man Remastered sur Steam et l'Epic Games Store au prix de 59,99 €.