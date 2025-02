Marvel's Spider-Man 3 : une excellente nouvelle pour les fans de Peter Parker

Insomniac Games et Sony n'ont pas encore officialisé de suite à Marvel's Spider-Man 2, sorti en 2023 sur PlayStation 5 et le mois dernier sur PC. Le titre permet pour rappel d'incarner Peter Parker et Miles Morales dans une aventure inédite à New York, contre Venom. Cependant, le prochain jeu fait déjà parler de lui, mais si vous n'avez pas encore terminé Marvel's Spider-Man 2, attention, la suite peut vous spoiler !

Marvel's Spider-Man 2 est un passage de flambeau, Peter Parker laisse petit à petit sa place de sauveur à Miles Morales pour mener une vie plus tranquille, raccrochant finalement le costume rouge et bleu. Cependant, Marvel's Spider-Man 3 ne devrait pas mettre totalement de côté Peter. Son doubleur Yuri Lowenthal s'est entretenu avec The Direct et dévoile que son personnage devrait être très présent dans le prochain opus :

Il y a très peu de choses que je peux dire à propos de ce jeu, mais vous avez en quelque sorte trouvé la seule chose à laquelle je peux répondre, et c'est que oui, Peter n'est pas parti. Il fera partie du prochain jeu et il ne sera pas relégué au second plan, je te le promets.

Bon, en attendant de retrouver les Hommes araignées dans une nouvelle suite, il va falloir être très patient. Insomniac Games développe actuellement Marvel's Wolverine, qui n'a toujours pas de date de sortie et le studio n'a pas officialisé Marvel's Spider-Man 3, même si son existence ne fait aucun doute.

