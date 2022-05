SPOILERS sur Doctor Strange in the Multiverse of Madness : que dévoile la scène post-crédit et quel impact possible pour le MCU ?

Après seulement quelques jours de diffusion en France et à travers le monde, Doctor Strange in the Multiverse of Madness a déjà rencontré un fort succès, avec 185 millions de dollars de chiffres réalisés aux États-Unis et 450 millions de dollars au total, soit la deuxième meilleure entrée au box-office de cette année 2022. Si vous faites partie de celles et ceux l'ayant déjà vu, vous êtes probablement restés pour visionner les scènes post-génériques, au nombre de deux. Pour autant, ce qu'il se passe dans la première a pu vous échapper si vous n'êtes pas familiers des comics, alors qu'elle ouvre bien des possibilités pour le futur du MCU, en se basant notamment sur un élément scénaristique introduit durant le film. Nous allons faire le point à ce sujet dans les lignes qui suivent, spoilers garantis, alors il n'est pas encore trop tard pour quitter cet article.

SPOILERS CI-DESSOUS

Parlons tout de même brièvement de la deuxième scène, qui n'est qu'un gros troll de Sam Raimi. En effet, son personnage de vendeur de rue à qui America Chavez a volé des pizza balls n'est autre que Bruce Campbell, ami du réalisateur notamment connu pour son rôle de Ash Williams dans les Evil Dead. Dans le film, Stephen l'ensorcèle et fait en sorte qu'il se frappe pendant trois semaines, un comportement peu héroïque, qui est surtout une référence à Evil Dead 2 et à la main possédée du personnage. Nous assistons donc simplement à la levée du sort, d'où le « c'est fini », avec au passage l'acteur brisant le 4e mur en fixant l'audience. Mais que se passe-t-il dans la première scène juste après les principaux crédits ?

Nous retrouvons donc Doctor Strange marchant dans la rue, qui est interpelé par une étrange femme en tenue violette bien voyante, littéralement sortie de nulle part. Pour commencer, l'actrice l'incarnant n'est autre que Charlize Theron, que vous avez forcément vue dans une pub pour Dior et dont la filmographie est longue comme le bras, avec par exemple comme rôle Furiosa dans Mad Max: Fury Road, le rôle principal dans Atomic Blonde ou encore Cipher dans les Fast & Furious. Eh bien, son personnage se nomme Clea, alias la nièce de Dormammu, une demi-Faltine (nom d'une race d'êtres nés de la magie), du moins dans les comics, rien n'empêchant Marvel Studios de modifier ce genre de détail. Ce dernier apparaissait dans Doctor Strange (2016) en guise d'antagoniste derrière les actions de Kaecilius (Mads Mikkelsen) et vit dans la Dimension Noire. Et justement, c'est bien ce lieu que nous apercevons lorsque Clea ouvre une brèche dans notre réalité en invitant en quelque sorte Stephen à la suivre. Autre détail qui a son importance, surtout que ce cher Strange semble enfin tourner la page Christine Palmer de sa vie, Clea fut un temps son épouse et plus récemment devint même Sorcier Suprême de la Terre à sa place. Autant dire que son arrivée dans le MCU peut mener à bien des développements intéressants.

Deuxième point qui est lui à relier avec la fin que nous qualifions de soudaine, et il y a de quoi, Doctor Strange décide donc de l'accompagner et, en plus de revêtir son costume de super-héros, fait apparaître son 3e œil ! Tout comme son alter ego qu'il a tué, il a utilisé les pouvoirs du Darkhold avant qu'il ne soit détruit dans tous les univers, ce qui pourrait expliquer cette étrange manifestation, mais pas forcément. Toujours dans les comics, il s'agit de l'incarnation même de l'Œil d'Agamotto sur le front du Sorcier Suprême, et ici dans sa chair. Puisqu'il arrive à le faire apparaître à volonté, nous pouvons imaginer que suffisamment de temps s'est écoulé depuis l'épilogue et qu'il maîtrise cette nouvelle faculté. Reste à voir si une éventuelle mauvaise influence de cet œil se manifestera lors de la prochaine apparition du personnage.

Enfin, le troisième élément présent dans cette scène nous provient des paroles de Clea, requérant l'aide de Stephen qui aurait causé une Incursion ! Et là, c'est potentiellement le fil rouge à long terme du MCU qui est posé. Durant le film, c'est le Reed Richards de John Krasinski, membre des Illuminati de la Terre-838, qui explique au sorcier que plus « l'empreinte » laissée par ce dernier dans leur univers est grande et plus le risque d'Incursion est important, avec pour résultat possible la destruction pure et simple de l'un ou des deux univers concernés. C'est d'ailleurs ce qu'a failli provoquer leur Doctor Strange, corrompu par le Darkhold, d'où leur méfiance envers celui de la Terre-616, nom attribué à la réalité que nous suivons et qui a de quoi faire débat. Bien évidemment, il s'agit là encore d'un emprunt aux comics plus ou moins adapté pour le cinéma (à voir dans quelles proportions) et qui a mené dans ces derniers à l'évènement Secret Wars lors du run de Jonathan Hickman. Les frères Russo (Avengers: Infinity War et Endgame) avaient exprimé leur intérêt pour une telle adaptation s'ils devaient à nouveau réaliser un film pour le MCU, c'est donc une piste fort excitante, bien qu'il faudrait énormément de travail en amont pour que le résultat soit un minimum convaincant d'ici quelques années. Cela pourrait d'ailleurs être mis en lien avec la « Guerre multiverselle » évoquée dans Loki par Celui qui Demeure (Jonathan Majors) et qui peut désormais ressurgir puisque les Variants de Kang sont à nouveau susceptibles d'exister. Mais au-delà du côté cataclysmique, il s'agissait surtout d'un arc centré sur Mr Fantastic et Doctor Doom, attendons donc de voir si le futur long-métrage Fantastic Four en prend cette direction, lui qui n'a actuellement plus de réalisateur attitré.

Le Marvel Cinematic Universe n'est donc clairement pas près de manquer de matière pour nous proposer des histoires potentiellement intéressantes. Vous pouvez retrouver les séries et la plupart des films sur Disney+.

Lire aussi : CRITIQUE de Doctor Strange in the Multiverse of Madness : la magie du MCU à son paroxysme !