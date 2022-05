Fortnite : une obligatoire skin de la Sorcière Rouge de Doctor Strange in the Multiverse of Madness de sortie

L'histoire d'amour entre Fortnite et Epic Games dure depuis longtemps et n'est pas près de s'arrêter. Une skin de Doctor Strange pouvait déjà être récupérée dans le cadre du Chapitre 3 - Saison 2, voilà maintenant que le jeu vidéo continue de célébrer la sortie de Doctor Strange in the Multiverse of Madness avec un autre costume issu du film.

Il s'agit logiquement de l'autre personnage central du long-métrage, une super-héroïne qui fait partie du Marvel Cinematic Universe depuis longtemps : la Sorcière Rouge, aka Wanda Maximoff. La Scarlet Witch vient en effet de débarquer dans la boutique avec une skin, un accessoire de dos, une pioche, une emote et un écran de chargement, pour une durée limitée.

La Sorcière rouge, mieux connue pour certains sous le nom de Wanda Maximoff, s'apprête à faire briller la magie du chaos sur l'île. Cette magicienne sokovienne est disponible dès maintenant dans la boutique d'objets de Fortnite aux côtés d'un accessoire de dos, d'une pioche et d'un écran de chargement inédits ! La tenue de la Sorcière rouge est livrée avec l'accessoire de dos Cape de Wanda. Les deux s'illuminent avec la magie du chaos quand vous infligez des dégâts à des adversaires ! (Cet effet peut être désactivé en sélectionnant leur style alternatif.) La boutique d'objets propose également la pioche Hache de chaos, un outil constitué d'énergie magique pure, et l'emote Manipulation psychique, qui vous permet d'afficher vos pouvoirs psioniques. La tenue de la Sorcière rouge (plus l'accessoire de dos Cape de Wanda), la pioche Hache de chaos et l'emote Manipulation psychique peuvent s'acheter à l'unité ou réunis dans le pack Sorcière rouge. Ce dernier contient également l'écran de chargement Dans la dimension miroir : Seuls ceux qui possèdent le vrai pouvoir peuvent traverser ce monde kaléidoscopique. Ne retenez pas vos coups avec la Sorcière rouge.

Le rendu visuel est séduisant : de quoi vous donner envie de craquer ? Vous pouvez comme toujours remplir votre porte-monnaie de V-Bucks via Amazon.fr.