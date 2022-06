Square Enix : Shinji Hashimoto, producteur emblématique des Final Fantasy et Kingdom Hearts, prend sa retraite

Un très grand nom du jeu vidéo tire sa révérence. Après 27 ans de bons et loyaux services chez Square Enix, le producteur Shinji Hashimoto a décidé de prendre sa retraite à l'âge de 64 ans, effective dès ce 31 mai 2022. Il l'a annoncé sur les réseaux sociaux dans un message vidéo partagé par l'éditeur, visiblement satisfait et comblé par sa riche carrière (et il y a de quoi).

Shinji Hashimoto retires from Square Enix today and we're very lucky to have received a video message from him.



Thank you for everything, @shinjihashimot3! ????

Passé par Bandai dans sa jeunesse, Shinji Hashimoto avait rejoint Square Enix en 1995, et n'avait pas quitté la maison jusqu'alors. Il a fait ses armes en tant que producteur et producteur exécutif pour l'équipe principale, et donc plus tard pour le 1st Production Department. Nous lui devons donc le succès de classiques comme Front Mission, The World Ends with You, et surtout la quasi-intégralité des épisodes principaux de Final Fantasy et Kingdom Hearts, des franchises dont il était devenu le Brand Manager. Il avait néanmoins quitté la plupart de ses fonctions en mai 2021 pour devenir Corporate Advisor chez Square Enix Holdings, un ultime poste stratégique avant de sortir par la grande porte.

Shinji Hashimoto va donc clairement laisser sa trace et son nom dans l'histoire de l'industrie du jeu vidéo, ce qui lui valait bien une peluche de chocobo en cadeau de départ, et une illustration du character designer Toshiyuki Itahana.

