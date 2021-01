Synth Riders : le Synthwave Essentials 2 Music Pack feat. Muse est disponible !

Annoncé le 19 décembre dernier, Synthwave Essentials 2 Music Pack feat. Muse, le troisième pack de musiques pour Synth Riders, est maintenant disponible. Petite originalité, il est accompagné d'une création visuelle unique inspirée et parfaitement synchronisée avec le titre « Algorithm » de Muse.

C'est une sortie très spéciale pour nous, car elle est accompagnée de deux chansons de Muse. En tant que développeurs indépendants, nous sommes fiers que le groupe ait fait confiance à notre jeu et nous laisse présenter leurs chansons. Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont soutenus au fil des ans, car ce jalon ne serait jamais possible sans la communauté !

Le pack n'est pas totalement dédié à Muse et voici la liste des pistes incluses :

Morceaux gratuits : Abyss (Gancher & Ruin Remix) - 3FORCE (feat. Scandroid)

Empire of Steel (MASKED Remix) - Essenger (feat. Scandroid)

Automatic Call - NINA

Morceaux en DLC (payant) : Algorithm (Alternate Reality Version) - Muse

The Dark Side - Muse

Running In The Night - FM-84 & Ollie Wride

Days of Thunder - The Midnight

Tech Noir (Carpenter Brut Remix) - Gunship

Synthwave Essentials 2 Music Pack feat. Muse est directement achetable dans Synth Riders ou sur les boutiques PC et Oculus Quest 1|2 à 7,29 €. À noter qu'il est possible d'acheter les musiques au détail et cela coûte alors 2,99 € pièce.

