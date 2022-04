Synth Riders : Lindsey Stirling s'invite dans la playlist avec un pack de cinq titres et un trailer !

Lindsey Stirling est une artiste connue pour associer son violon de marque à une multitude de styles musicaux. Ce pack met en valeur sa diversité et sa polyvalence : que ce soit en jouant aux côtés de la voix puissante de Lzzy Hale dans Shatter Me, en explorant ses influences musicales celtiques dans First Light, en collaboration avec Raja Kumari sur Mirage inspiré de Bollywood et même dans Shadows inspiré de la synthwave, le violon de Lindsey est votre guide.

En tant qu'artiste avec un sens aigu du style visuel, l'expérience Synth Riders pour Underground s'inspire fortement des images saisissantes de la propre vidéo de Lindsey pour la chanson, tout en continuant à explorer les thèmes de l'enfermement et de la liberté, inspiration clé pour la chanson elle-même. Cette expérience est vraiment un clip vidéo jouable, avec ses visuels fabriqués à la main parfaitement adaptés à la musique, créant une façon vraiment unique et immersive de vivre la musique.

Kluge Interactive, l'équipe de Synth Riders, a collaboré avec Lindsey Stirling sur place pour créer cette bande-annonce, mettant en vedette une performance électrisante de sa part.

Le DLC payant Lindsey Stirling Music Pack contient donc cinq chansons :

Underground + Experience ; Shatter Me (feat. Lzzy Hale) ; First Light ; Mirage (feat. Raja Kumari) ; Shadows.





Alors que je jouais avec la version Synth Riders d'Underground pour la première fois, j'étais tellement excitée et surprise de voir que les visuels étaient très inspirés par mon clip. Le jeu est une explosion absolue et je ne pouvais pas m'empêcher d'avoir un énorme sourire sur mon visage pendant que je jouais. De plus, en prime, j'ai fait mon cardio en jouant au niveau avancé. Je pense que mes fans vont adorer ! - Lindsey Stirling

Avec l'ajout du Lindsey Stirling Music Pack, la bande originale de Synth Riders comprend maintenant 55 chansons gratuites et 35 chansons en DLC, toutes jouables dans une variété de niveaux de difficulté et de modes. Les propriétaires de Meta Quest qui n'ont pas encore joué au jeu peuvent l'essayer gratuitement via la démo disponible sur App Lab, comprenant 5 chansons avec tous les modificateurs disponibles.

Le Lindsey Stirling Music Pack sera lancé le 14 avril prochain sur Meta Quest, PC via Steam, PlayStation VR et Viveport. Les cinq pistes peuvent être achetées individuellement pour 1,99 €, ou ensemble sous forme de bundle pour 7,99 € avec une remise de 20 % actuellement.

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.

Lire aussi : Oculus Quest 1 & 2 : les sorties VR de la semaine