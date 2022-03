La nouvelle tablette TAB MAX 10.4 de TCL à prix cassé pour son lancement : 219 € !

La nouvelle tablette tactile TCL TAB MAX 10.4 profite donc pendant quelques jours d'un combo gagnant avec un prix réduit pour son lancement cumulé à un code de réduction dédié lié 12e anniversaire d'AliExpress !

La TAB MAX 10.4 possède un écran tactile de 10,36" avec une définition de 2000 x 1200 pixels, l'intégration de la technologie NXTVISION offrant des couleurs proches du réel avec une forte luminosité et un contraste élevé. Elle offre également un mode confort oculaire permettant de réduire la lumière bleue nocive, protégeant ainsi votre vision et votre cycle de sommeil.

Elle intègre un SoC Snapdragon octacore cadencé à 1,8 GHz et épaulé par 6 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage (extensible par microSD). Niveau photographie, elle dispose à l'arrière d'une caméra de 13 MP et à l'avant d'une 8 MP pour les selfies.

Elle est compatible Wi-Fi et Bluetooth 5.0, et possède un micro et deux haut-parleurs. La TAB MAX 10.4 intègre également de nombreux logiciels pour enfants avec notamment TCL Kids qui propose à vos enfants des applications éducatives.

La tablette possède une batterie de 8 000 mAh se rechargeant en moins de 4 heures grâce à une charge rapide 18 W. Elle permet jusqu'à 8 heures de vidéos ou 6 heures de gaming.

Dans le cadre du 12e anniversaire d'AliExpress et de son lancement mondial, vous trouverez la tablette tactile TCL TAB MAX 10.4 au prix ultra réduit de seulement 219 € avec le code de réduction 328FR30 et avec la livraison gratuite depuis la France en quelques jours.