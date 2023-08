CRITIQUE Extinction : une expédition spatiale avant Starfield

Une nouvelle aventure commence





Vous avez peut-être déjà croisé Guy-Roger Duvert dans nos colonnes par le passé. Réalisateur du long métrage Virtual Revolution, compositeur musical reconnu, il est également écrivain de romans et B.D de science-fiction. Nous avions d’ailleurs eu l’occasion de publier un avis sur la bande dessinée Virtual Revolution, ainsi que de l’interviewer en vidéo lors d’un salon à Cannes. Le 14 août dernier sortait son nouveau livre, qui nous plonge dans la première expédition spatiale en dehors du système solaire. Ce n’est pas un coup d'essai pour l’écrivain, la série des Outsphere proposait déjà un sujet similaire. Extinction propose cependant une histoire au plus proche de la réalité. Nous sommes quelques siècles après notre ère, à une époque où l'humanité veut s’émanciper. Non pas en colonisant et fuyant la terre, mais plutôt par le prisme du savoir.

La tête dans les étoiles avant le grand voyage Starfield.

Le métier de cosmonaute s’est quelque peu métamorphosé à celui d’archéonaute. En effet, des ruines extraterrestres découvertes sur mars, ont permis de mettre la main sur une technologie formidable. Renforcée par ces connaissances venant d’une civilisation pourtant éteinte, l’humanité cherche désormais toute trace de structure alien à travers la galaxie. Après avoir identifié cinq planètes prometteuses, une équipe est envoyée sur place pour étudier des sites présélectionnés.

Où se trouve l’aspect réaliste dans tout ça me direz-vous ? Eh bien dans un premier temps, une partie du roman nous décrit comment notre société a survécu aux crises que nous vivons actuellement. Certes il y a de la fantaisie dans l’explication, mais une bonne part de lucidité également... Dans un deuxième temps, une partie de l’expédition spatiale narrée se base sur des faits réels. Le premier système stellaire et la planète où se rendent les archéonautes, existent bel et bien. Vous pourrez d’ailleurs tirer le vrai du faux à la fin du livre, l’auteur ayant ajouté quelques pages sur le sujet.

Ce qui se trouve sur ces mondes en revanche, est beaucoup plus fantasmé... ce qui laisse place à une intrigue qui accroche de bout en bout. La mission ne va évidemment pas se passer comme prévu, mais les problèmes vont s’accumuler dans tous les sens. Cela crée presque plusieurs histoires en une, avec comme toujours dans les écrits de Guy-Roger Duvert des réflexions qui tiraillent le lecteur. Quelle décision prendre face à telle ou telle situation extrême ? Sachant qu’il y a généralement un choix délicat, la plupart du temps...

Pour finir, sachez qu'une suite est désormais garantie, en 10 jours le roman s'est propulsé au top 1 des ventes Amazon ! Par ailleurs, si vous voulez craquer, c'est par ici que cela se passe : livre Extinction à 19,99 €. Bref, vous l'aurez compris, nous vous conseillons cette lecture, parfaite pour avoir la tête dans les étoiles avant le grand voyage Starfield. Même si certains éléments sont un peu prévisibles, il est plaisant de découvrir comment les protagonistes vont eux-mêmes procéder. Qui sait, vous pourriez aussi apprendre des choses tout en vous divertissant, un beau petit plus, non ?

Note : 4 étoiles sur 5