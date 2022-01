THEA500 Mini : l'Amiga 500, l'ordinateur mythique de Commodore, succombe aussi à la mode mini et arrive en précommande

L'Amiga 500 a été lancé en 1987 et il était doté d'un processeur 16/32 bits, de 512 Ko de mémoire vive et d'un ensemble de puces personnalisées permettant de produire un son et une vidéo de qualité supérieure par rapport à la concurrence. La console THEA500 Mini est donc une version "compacte" de ce célèbre ordinateur familial. Elle offre, d'après le constructeur, une émulation parfaite, non seulement de l'A500 original mais aussi de l'architecture graphique avancée. THEA500 Mini est d'ailleurs livrée avec une souris à 2 boutons dans son style d'origine et une nouvelle manette de jeu haute précision à 8 boutons, permettant de définir les commandes de jeu. En complément du clavier virtuel, il est possible de brancher un clavier PC standard externe pour plus de fonctionnalités.

THEA500 Mini permet de jouer en 720p (50/60 Hz) grâce à sa prise HDMI. Même s'il n'y a que 25 jeux d'inclus, en plus de son propre catalogue, la console THEA500 Mini permet également d’émuler les jeux de l'Amiga 500, 600 et 1200 et de sauvegarder sa partie à tout moment (savestate). En effet, son port USB, qui permet de mettre à jour le firmware et de brancher des accessoires externes (clavier, souris, clef USB, disque dur), permet aussi d'ajouter ses propres jeux et démos grâce au support du WHDLoad (un format d'émulation Amiga). Bien sûr, il faut légalement posséder les originaux pour pouvoir s'en servir ainsi.

Côté caractéristiques techniques, nous n'avons encore rien sur la bête en dehors de ses mensurations (25 x 17,7 x 7,8 cm) et de son poids (1 Kg) mais la liste des 25 jeux inclus est la suivante :

Alien Breed 3D Alien Breed: Special Edition'92 Another World Arcade Pool ATR: All Terrain Racing Battle Chess Cadaver California Games The Chaos Engine Dragons Breath F-16 Combat Pilot Kick Off 2 The Lost Patrol Paradroid 90 Pinball Dreams Project-X: Special Edition 93 Qwak The Sentinel Simon the Sorcerer Speedball 2: Brutal Deluxe Stunt Car Racer Super Cars II Titus The Fox: To Marrakech And Back Worms: The Director's Cut Zool: Ninja Of The "Nth" Dimension

Si vous avez envie de replonger dans la folie du bon vieux temps des 16 bits, vous pouvez précommander TheA500 Mini à la Fnac pour le prix de 129,99 euros. A noter, dans le cadre des précommandes, si le prix pratiqué par Fnac.com sur un article baisse entre le moment où vous passez commande et le jour de l'expédition du colis, vous serez facturé au montant le plus bas. Sa sortie est officiellement prévue pour le 25 mars 2022.