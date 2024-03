Tropico : El President arrive en VR !

La franchise Tropico divertit les joueurs sur ordinateurs depuis quelques années, la licence s'est même invitée sur consoles de salon, mais très prochainement, c'est sur des casques de réalité virtuelle qu'El Presidente va débarquer. Voici la bande-annonce de Tropico pour Meta Quest :

Comme son nom l'indique, le jeu sera disponible sur Meta Quest 2, 3 et Pro, sa date de sortie est fixée au 28 mars 2024. Les joueurs pourront incarner un dictateur de république bananière et gérer leur île en faisant du commerce, tout en s'assurant d'être réélu à chaque fois. Ce portage en VR se basera sur Tropico 4, le dernier opus en date de la franchise.

Tropico regorge de ressources et de potentiel et réclame un leader à la vision extraordinaire ! En incarnant El Presidente, faites de ce petit paradis inexploité une puissance industrielle, un terrain de jeu touristique et une superpuissance en herbe, le tout sous une main ferme mais juste.

Prenez les leviers du pouvoir grâce au contrôle de mouvement Meta Quest et menez votre peuple vers un avenir radieux avec les interfaces RV personnalisées et des gestes intuitifs.

PARFAITEMENT ADAPTÉ À LA RV - Incarnez El Presidente comme si vous y étiez.

FAÇONNEZ VOTRE MONDE - Gérez la vie tropiquienne de A à Z, des emplois aux infrastructures, des routes aux ports et aux chaînes de production.

COMBLEZ TOUT LE MONDE, TOUT LE TEMPS ! - Influencez les élections par la ruse et autres « avantages ». Et, en cas d’échec, faites revoter jusqu’au bon résultat.

SERREZ LES MAINS PAR DEUX - Gérez des demandes contradictoires, nommez, virez vos ministres et promulguez des décrets pour contrôler la vie publique.

FAITES CONNAÎTRE TROPICO - Gardez les faveurs des grandes puissances. Qui dit financement dit bonnes relations, mais gare aux flottes d’invasion si les choses tournent au vinaigre !

DEVENEZ PRESIDENTE À VIE ! - Avec plus de 40 missions et un mode de jeu libre rejouable à l’infini, dans Tropico vous aurez toujours envie d’un mandat de plus !