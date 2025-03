Ubisoft : le procès de Serge Hascoët, Thomas François et Guillaume Patrux s'ouvre sur un renvoi

En 2020, deux enquêtes de Libération dévoilaient au grand jour les agissements de Thomas « Tommy », François et de Serge Hascoët, respectivement vice-président de la ligne éditoriale et directeur créatif d'Ubisoft. Yves Guillemot, président du studio, s'était publiquement excusé, mais l'enquête s'est poursuivie et aujourd'hui s'ouvrait le procès pour « harcèlement moral et sexuel systémique » de Thomas François, Serge Hascoët de Guillaume Patrux, ancien directeur de jeu.

Cependant, comme le rapporte Le Monde, le tribunal correctionnel de Bobigny a demandé le renvoi du procès au 2 juin, les avocats des parties civiles et de la défense ayant obtenu trop tardivement certains dossiers. Les trois hommes ont donc rendez-vous avec la justice dans trois mois pour ce procès, qui devrait se tenir pendant cinq jours. De son côté, comme l'a souligné Libération, la représentante des plaignants Me Beckers a demandé qu'Ubisoft soit sur le bac des prévenus en tant que personne morale.

Les accusations à l'encontre de Tommy François, Serge Hascoët et Guillaume Patrux sont très graves. France24 dévoile quelques éléments du dossier, Thomas François diffusait des films pornographiques sur les haut-parleurs, insultait les salariées, a obligé une employée portant une jupe à faire le poirier et l'a même ligoté sur une chaise avant de l'envoyer dans l'ascenseur. Lors d'une fête de Noël, il a tenté d'embrasser une collègue, maintenue par d'autres employés.

