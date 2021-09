Ubisoft : Igor Manceau devient le nouveau chief creative officer pour remplacer Serge Hascoët

Vous n'avez sans doute pas oublié l'affaire qui a entaché Ubisoft l'année dernière, après qu'une enquête ait révélé les agissements des vices-présidents de la ligne éditoriale Tommy François et Maxime Béland. De nombreuses personnes ont démissionné ou ont été poussées vers la sortie, à l'instar de Serge Hascoët, n°2 d'Ubisoft et alors chief creative officer, s'occupant de valider tous les projets du studio.

Il aura fallu du temps pour remplacer le CCO d'Ubisoft, mais c'est désormais chose faite. Le studio annonce qu'Igor Manceau est désormais chief creative officer. Ce n'est évidemment pas un inconnu, il a rejoint Ubisoft en 1998 puis a été directeur du marketing éditorial à Montréal sur les franchises Far Cry, Rainbow Six et Splinter Cell, a créé sa petite équipe pour développer des jeux casuals, est devenu consultant créatif sur Assassin's Creed notamment, et plus récemment, il a été directeur créatif de Steep et Riders Republic à Annecy. En tant que nouveau CCO, Igor Manceau s'occupera donc de la vision créative d'Ubisoft, « tout en soutenant la direction créative de chacun des jeux afin qu'ils soient les plus accessibles, attractifs et enrichissants pour tous ». Il répondra directement à Yves Guillemot, PDG et fondateur d'Ubisoft, et travaillera également avec Virginie Haas, chief operating officer, ainsi qu'avec Sandrine Caloiaro, chief portfolio officer, afin de créer de nouvelles franchises et renforcer celles déjà existantes. Igor Manceau déclare :

C'est un grand honneur pour moi de pouvoir guider et soutenir toutes les équipes engagées et incroyablement talentueuses d'Ubisoft, qui incarnent l'âme créative de nos jeux. Nous avons chez Ubisoft des créatifs parmi les plus brillants de l'industrie et je suis impatient de pouvoir m'associer à eux pour travailler à des jeux encore plus innovants, qualitatifs et différenciants, afin d'offrir des expériences mémorables et enrichissantes à tous nos joueurs.

Yves Guillemot rajoute :

Igor est l'un des directeurs créatifs les plus expérimentés, innovants et respectés d'Ubisoft et de l'industrie. Igor a une profonde compréhension des motivations des joueurs, une forte intuition pour créer de nouveaux marchés et un style de leadership exemplaire. Je suis certain qu'avec l'ensemble de nos directeurs créatifs et de nos responsables éditoriaux, il saura fédérer et motiver nos équipes autour d'une vision commune pour renforcer et élargir notre portefeuille de jeux, combler les attentes des joueurs actuels et élargir nos audiences.

Igor Manceau a donc maintenant la lourde tâche de s'occuper de la direction artistique d'Ubisoft tout en améliorant l'image du studio suite aux affaires de ses anciens collègues.