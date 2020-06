UNBOXING de la PC Engine Core GrafX mini (photos comparatives avec la version originale incluses)

La mode des déclinaisons en « mini » des consoles n'est toujours pas retombée et, cette fois, c'est au tour de Konami, avec la famille de la PC Engine d'être de la partie. Comble du stress pour le collectionneur, elle est déclinée localement en trois modèles selon ceux sortis à l'époque. Pour notre vieille Europe, c'est la PC Engine Core Grafx mini (grise, logo bleu), en Amérique du Nord, c'est la TurboGrafx-16 mini, et du côté du Japon c'est la PC Engine mini (modèle blanc, avec logo rouge, original) qui sont mis en vente.

Faute au COVID-19, la belle de Konami avait raté sa date de sortie initiale pour finalement arriver dans les rayons le 24 juin dernier. Malgré cinquante-sept jeux embarqués, le prix affiché aux alentours de 110 euros pique un peu et place la PC Engine Core Grafx mini en haut du podium des « mini » les plus coûteuses. En attendant notre test complet, vous pouvez déjà (re)lire nos premières impressions lors d'une prise en mains sur le Tokyo Game Show l'année dernière.

La boîte de la PC Engine Core Grafx mini est sobre, compacte est plutôt jolie. La face avant laisse voir la console, son nom et son écho en japonais, le logo du PEGI (12+) toujours aussi imposant et le logo HE-SYSTEM. Trois des côtés affichent le logo de la console, tandis que le quatrième, lui, est occupé par la liste du contenu (en tout petit), un lien vers le site internet de Konami et un gros avertissement sur les précautions d'emploi particulières chez « certaines personnes ». L'arrière de la boîte donne la liste complète des jeux disponibles (nom + jaquette) et laisse voir qu'il y a 32 jeux PC Engine et 25 TurboGrafx-16. Le PEGI y revient aussi avec ses pictogrammes « violence », « langage grossier », « sons ou des effets horrifiants » et « des positions ou des insinuations à caractère sexuel », vous voilà prévenus. Le logo de HORI CO. LTD est aussi présent. La mention que le produit est fabriqué par Konami se veut rassurante sur la qualité.

Passons aux choses sérieuses et ouvrons la boîte :

La console ;

La manette (une seule). La seconde est vendue à part, mais indisponible actuellement ;

Câble HDMI ;

Câble USB/Micro-USB ;

Mode d'emploi (en noir et blanc).

Si vous êtes attentifs, vous aurez noté l'absence d'un transformateur 5 V. Il faudra donc passer par celui de votre smartphone ou espérer que le port USB de votre téléviseur soit assez généreux avec du 5 V / 2 A. À presque 110 euros, c'est quand même dommage de ne pas tout avoir dans la boîte. Cela dit, si elle vous tente, vous pouvez la trouver chez Amazon France, en suivant ce lien, au prix de 109,99 €.

Nous avons donc réalisé les photos de notre déballage de la PC Engine CoreGrafx mini en compagnie de notre bonne vieille PC Engine CoreGrafx II afin de vous faire profiter de la comparaison. Cela se passe à la page suivante !