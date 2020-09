Wonder Woman 1984 : la date de sortie reportée pour la cinquième fois

Le COVID-19 nous en aura fait voir de toutes les couleurs, notamment du côté des salles de cinéma. Le septième art peine à reprendre son souffle, malgré la sortie récente de TENET, alors que les grosses productions sont très rares à être prévues sur nos écrans ces prochaines semaines. Et ça ne va pas s'arrêter là, car Wonder Woman 1984, qui était daté au 30 septembre 2020 en France et au 2 octobre aux États-Unis, vient de nouveau d'être reporté.

Patty Jenkins et Warner Bros. Pictures ont en effet confirmé la mauvaise nouvelle dans un communiqué.

Tout d'abord, permettez-moi de dire à quel point Gal et moi aimons tous nos fans dévoués de Wonder Woman à travers le monde, et votre enthousiasme pour WW84 ne pourrait pas nous rendre plus heureux ou plus impatients de voir le film. Parce que je sais à quel point il est important de vous présenter ce film sur grand écran lorsque nous pourrons tous partager l'expérience ensemble, j'espère que cela ne vous dérangera pas d'attendre un peu plus longtemps. Avec la nouvelle date le jour de Noël, nous avons hâte de passer les vacances avec vous !

Cette décision pourrait être due au maigre succès de TENET, y compris pour son lancement outre-Atlantique le week-end dernier, en raison du faible nombre de cinémas ouverts et de spectateurs prêts à les fréquenter. La nouvelle date de sortie, ce sera pour le 25 décembre 2020 aux États-Unis, et certainement dès le 23 chez nous, si tout se passe bien, et si Wonder Woman 1984 n'est pas repoussé une sixième fois d'ici là. En attendant, le Blu-ray 4K de Wonder Woman premier du nom est disponible en édition collector pour 29,99 € chez Amazon.fr.

