Wonder Woman 1984 : la date de sortie encore repoussée de plusieurs semaines

En théorie, nous aurions déjà pu voir Wonder Woman 1984 au cinéma. Sa date de sortie initiale était fixée au 3 juin 2020 en France et au 5 en Amérique du Nord, mais COVID-19 oblige, Warner Bros. Pictures a dû revoir ses plans. Nous avions donc rendez-vous avec Gal Gadot et consorts le 12 août en France et le 14 outre-Atlantique.

Wonder Woman 1984 is coming to your favorite theater this fall. See it October 2, 2020. ✨ #WW84 pic.twitter.com/OvW9AAa7gT — Wonder Woman (@WonderWomanFilm) June 12, 2020

Le producteur s'était peut-être un peu trop enflammé en annonçant une nouvelle date si proche, car même si la crise sanitaire s'améliore dans certaines contrées, elle est loin d'être totalement passée dans d'autres. Il veut mettre toutes les chances de son côté en offrant des projections du long-métrage les plus accessibles possible, et c'est pourquoi il vient à nouveau de reporter son Wonder Woman 1984... Sortez les mouchoirs et les calendriers, le film de super-héros est maintenant daté au 2 octobre 2020 aux États-Unis, soit probablement le 30 septembre en France.

Pour la petite histoire, l'annonce a d'abord été faite sur les réseaux sociaux avec la bonne date dans le texte, mais des photomontages de devantures de cinéma indiquaient une parution le 25 novembre, pour Thanksgiving. Le message a vite été retiré pour être remplacé par celui visible plus haut dans cet article. Il se pourrait donc que plusieurs possibilités aient été évoquées pour la sortie de Wonder Woman 1984, et que celle du 2 octobre ait finalement été conservée.

