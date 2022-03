Xiaomi dévoile ses nouveaux smartphones Xiaomi 12X, Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro, à prix réduit pour leur lancement !

Xiaomi a donc enfin dévoilé sa nouvelle série Xiaomi 12 qui est composée de 3 smartphones.

Commençons par les Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro qui constituent le cœur de cible. Ils possèdent le tout nouveau et puissant Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm qui est gravé en 4 nm, avec de 8 à 12 Go de RAM LPDDR5 et 128 à 256 Go de stockage UFS 3.1.

Le Xiaomi 12 possède un écran AMOLED de qualité A+ de 6,28 pouces à une définition FHD+ (2400 x 1080 pixels) et avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1 100 cd/m². Le Xiaomi 12 Pro possède un écran AMOLED A+ de 6,73 pouces avec une définition WQHD+ (3200 x 1440 pixels), un taux de rafraîchissement dynamique de 120 Hz (de 1 Hz à 120 Hz) et une luminosité de jusqu'à 1 500 cd/m².

Le Xiaomi 12 intègre des haut-parleurs stéréo Harman Kardon et Dolby Atmos, tandis que le 12 Pro possède un système de quatre haut-parleurs composé de deux woofers et de deux tweeters, pour un son de grande qualité.

Concernant la photographie, les deux embarquent à l'avant un capteur 32 Mégapixels. À l'arrière, le Xiaomi 12 affiche pour sa part un module Sony IMX766 de 50 Mégapixels associé à un ultra grand-angle (123°) de 13 Mégapixels et à un télémacro de 5 Mégapixels. De son côté, le Xiaomi 12 Pro présente trois capteurs photo de 50 Mégapixels avec module principal Sony IMX707, ultra grand-angle (115°) et téléobjectif, sachant qu'ils prennent en charge le mode nuit et permettent des vidéos en 4K à 60 fps.

Le Xiaomi 12 possède une batterie de 4 500 mAh avec charge filaire rapide de 67 W et sans fil de 50 W, tandis que le Xiaomi 12 Pro dispose d'une batterie de 4 600 mAh avec charge filaire de 120 W permettant une charge complète du smartphone en moins de 18 minutes !

Concernant le smartphone Xiaomi 12X, il s'agit en fait une variante du Xiaomi 12 avec les mêmes caractéristiques à l'exception d'un Soc moins puissant basé sur un Snapdragon 870.

