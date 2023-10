Halloween : ces films vont vous faire trembler ce soir !

Ce soir, c’est Halloween, et même si la chasse aux bonbons est moins populaire en France qu’outre-Atlantique, nombreux sont les amateurs d’horreur à vouloir trembler en ce 31 octobre. Si vous avez déjà retournés vos jeux vidéo comme Alan Wake 2, Resident Evil 4, Dead Space ou The Dark Pictures: Switchback VR, il reste des films, notamment sur Amazon Prime Video.

À quelques heures de la soirée de Halloween, nous vous proposons ainsi une sélection de films d’horreur disponibles sur Prime Video, avec des longs-métrages anciens ou récents, cultes ou parfois oubliés. Plus d’une quinzaine de films sont listés ici, sans ordre, vous devriez trouver votre plaisir !

Avant de s’attaquer à la franchise Halloween, le musicien Rob Zombie s’est évidemment échauffé derrière la caméra avec d’autres projets, et son premier film est La Maison des 1000 Morts, une sorte de comédie horrifique vraiment gore et sale, puisant son inspiration dans toute l’histoire du cinéma. Un film qui suit un petit groupe de jeunes enquêtant sur le Docteur Satan, un tueur en série local, et qui se retrouve face à la famille Firelfy, dirigée par le Capitaine Spaulding (incarné le par le regretté Sid Haig). Oui, ça ressemble fortement à Massacre à la Tronçonneuse, en encore plus sanglant et avec un humour noir qui fait mouche.

Inspiré d’un horrible fait divers où un jeune homme a massacré toute sa famille à coups de fusil, Amityville : La Maison du Diable prend place quelques années après, alors qu’une famille emménage dans la demeure, avant de vivre des évènements pour le moins étranges et inquiétants. Une histoire de folie dans une maison culte du cinéma d’horreur, le film a quand même un peu vieilli, mais il est à voir au moins une fois par tous les amateurs de frissons.

Le Projet Blair Witch (Daniel Myrick et Eduardo Sanchez, 1999)

Faut-il encore présenter Le Projet Blair Witch, ce film qui a popularisé le genre du found footage ? L’histoire est simple, un groupe d’amis s’enfonce dans les bois alors qu’il réalise un documentaire sur la sorcière de Blair. Mais la petite équipe se retrouve vite perdue au milieu des arbres, et des choses terrifiantes surviennent la nuit. Un film qui monte en intensité, jusqu’à un final glaçant, et qui s’amusait à l’époque à brouiller la frontière entre la réalité et la fiction.

Alors qu’un couple est sur le point de se séparer, la famille de Dani décède, forçant son compagnon Christian à rester avec elle. Celui-ci l’emmène en Suède pour se changer les idées, dans un village reculé qui célèbre une fête païenne. Là où le film impressionne, c’est dans sa capacité à terrifier le spectateur même avec des scènes en plein jour, Florence Pugh est parfaite dans son rôle, et là encore, le final ne laisse pas indifférent. Si vous préférez l’horreur plus classique, l’excellent Hérédité (2018) est également disponible sur Prime Video, précédent film d’Ari Aster avec une scène bien choquante en voiture.

La spéléologie, ce n’est déjà pas très rassurant. Une bande d'amies s’enfonce dans une grotte non cartographiée dans les Appalaches, le lieu est sombre et humide, et les jeunes femmes finissent par se perdre. Et surtout, elles se rendent vite compte qu’elles ne sont pas seules dans la grotte… Un film d’horreur à petit budget qui réussit à faire trembler les spectateurs, claustrophobes ou pas, grâce à son atmosphère pesante et ses monstres.

Plusieurs personnes, qui ne se connaissent pas et qui n’ont visiblement aucun lien entre elles, se retrouvent piégées dans des pièces cubes juxtaposées, et remplies de pièges mortels. Quel est ce cube ? Comment ces personnes sont-elles arrivées là ? Et surtout, comment sortir de cet Enfer sans y laisser sa peau ? Un thriller un peu gore avec des morts inventives et qui tient en haleine le spectateur.

Nouvelle adaptation, pour le cinéma cette fois, du roman Ça de Stephen King, cette première partie se concentre sur une bande d’enfants, un peu exclus, qui font face à un terrifiant clown qui revient en ville tous les 27 ans pour se nourrir de la peur des enfants. Le film ne fait pas dans la dentelle, les gamins doivent affronter leurs pires cauchemars et la mise en scène ne tombe jamais dans la facilité du jump scare, contrairement à Ça : Chapitre 2.

Auteur à succès de la saga de romans Misery, Paul Sheldon a un grave accident de la route. Il est heureusement sauvé par Annie, une grande fan, qui l’aide à se remettre sur pied, et cette dernière a même la chance de lire le dernier livre de Misery en avance. Mais, déçue par le style d’écriture et le tournant du scénario, elle décide de séquestrer Paul pour qu’il change son roman. Autre adaptation d’une œuvre de Stephen King, Misery est toujours aujourd’hui terrifiant grâce au jeu d’actrice de Kathy Bates, Oscar de la Meilleure actrice en 1991 pour son rôle. Vous voulez toujours plus de King ? The Mist (Frank Darabont, 2007) est également sur Prime Video, suivant des habitants d’une petite ville américaine coincée dans un supermarché alors qu’un brouillard abritant des monstres a envahi les environs.

Faire de l’horreur tout en dénonçant les dérives du racisme ? C’est possible, et c’est ce qu’a réussi à faire Jordan Peele, pourtant habituée à la comédie. Nous suivons Chris, un jeune afro-américain qui rencontre pour la première fois sa belle-famille, blanche, et le week-end prend une tournure pour le moins terrifiante. De l’horreur psychologique avec un scénario captivant et un sujet sérieux, la recette fonctionne.

Comment parler d’horreur sans évoquer Les Dents de la Mer, le film culte de Steven Spielberg ? L’histoire est simple, un grand requin blanc attaque une petite ville balnéaire en pleine saison estivale, et plutôt que de fermer les plages, le maire laisse les gens se baigner, résultant de davantage de morts sanglantes. Trois hommes (le nouveau chef de la police, un scientifique et un pêcheur bourru) sont quand même chargés de trouver le requin pour l’éliminer, une traque haletante et stressante en pleine mer.

Une famille de puritain est bannie de sa colonie par le gouverneur de Salem, et décide de s’installer non loin du village, à la lisière de la forêt. La vie est encore plus dure dans ces conditions, et voilà que d’étranges phénomènes surviennent. Un film d’horreur moderne, très sobre, sur le thème de la sorcellerie, avec des séquences fortes et une excellente Anya Taylor-Joy, dont c’était le premier vrai rôle.

Renvoyé du tournage de L’Île du Docteur Moreau en 1996, le réalisateur Richard Stanley a attendu de longues années avant de retourner derrière la caméra pour La Couleur de l’Espace, adaptation de La Couleur tombée du ciel de H.P. Lovecraft. L’histoire suit la famille Gardner, dont le père est incarné par Nicolas Cage, qui fait face à des phénomènes surnaturels après qu’une météorite se soit écrasée dans leur ville. L’œuvre est difficilement adaptable au cinéma, mais le film réussit l’exploit d’être plutôt sympathique à regarder, une bonne pioche pour les fans de Lovecraft. Si vous en voulez encore, The Void (Jeremy Gillespie et Steven Kostanski, 2016) est également sur Prime Video. Sans être une adaptation d’une nouvelle ou d’un roman de Lovecraft, le film s’inspire de l’univers horrifique et cosmique de l’auteur. Un homme, inconnu et ensanglanté, est amené aux urgences, attirant d’étranges individus autour de l’hôpital, tandis qu’un policier sur place fait une mystérieuse découverte dans le sous-sol.

Le titre du film résume tout. Une petite ville américaine accueille une fête foraine, et au même moment, une étoile filante s’écrase au loin. Il s’agissait en fait d’un vaisseau extraterrestre, ces derniers ressemblent à des clowns mais sont surtout des tueurs sans pitié bien décidé à éliminer les humains. Une comédie horrifique de science-fiction au scénario improbable, qui fait autant rire qu’il dégoute. Bon, si vous êtes coulrophobes, c’est un film d’horreur complet !

Un jeune cadre est envoyé à la recherche du directeur de son entreprise, séjournant dans un centre thermal dans les Alpes. Coincé malgré lui dans ce lieu pas si hospitalier que ça, il va tenter de s’enfuir comme il le peut, tout en faisant de terrifiantes découvertes sur le centre. Un film plutôt lent, et surtout très bien réalisé, qui prend son temps pour installer son suspens et ses quelques scènes d’horreur, même si l’angoisse est ici avant-tout psychologique et portée par le casting (Dane DeHaan, Mia Goth et Jason Isaacs).

L’auteur Clive Barker adapte lui-même son roman The Hellbound Heart au cinéma, et donne naissance au passage à un monstre désormais culte : Pinhead. Un film d’horreur qui mélange les genres, abordant les thèmes de la sexualité débridée, avec un cube sous forme de casse-tête capable d’invoquer des Cénobites, des créatures infernales promettant plaisir et souffrance. Du sang, de la chair, du cuir et des crochets, une recette terrifiante perfectionnée dans sa suite, Hellraiser II : Les Écorchés (Tony Randel, 1988), avec encore plus de sang, de chair, de cuir et de crochets, mais également de Cénobites terrifiants et le développement de tout un lore.

Eh oui, comment parler de Halloween sans évoquer le film éponyme de John Carpenter ? Popularisant le sous-genre du slasher movie, Halloween met en scène Michael Myers, un enfant qui assassine sa propre sœur à l’âge de six ans, et qui s’échappe de sa détention 15 ans après, pour faire un massacre dans sa ville. Un slasher culte avec un monstre incontournable du cinéma d’horreur, et une jeune Jamie Lee Curtis en grande forme. Le 31 octobre, c’est le soir parfait pour voir ou redécouvrir Halloween !

