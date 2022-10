BON PLAN sur GOG.com : les Soldes d'Halloween 2022 sont lancés, un premier jeu d'horreur offert

Impossible pour les boutiques en ligne de jeux vidéo de passer à côté d'Halloween, l'occasion de casser les prix pendant quelques jours et de mettre en avant des titres horrifiques. GOG.com vient de lancer ses Soldes d'Halloween 2022 et, pour fêter ça, il offre un rogue-like spatial et inquiétant.

Genesis Alpha One est en effet gratuit jusqu'au 30 octobre prochain, dans sa Deluxe Edition incluant la bande originale, un artbook et surtout le DLC Rocket Star Corporation en plus du jeu. Voici une présentation du titre de Radiation Blue et Team17 :

Dans un avenir proche ravagé par la guerre, la corruption et la pollution, de puissantes sociétés ont créé le programme Genesis dans une dernière tentative pour sauver l'humanité. En tant que capitaine d'un vaisseau spatial Genesis, vous vous aventurez dans l'espace inexploré pour y mener votre mission ultime. Construisez et gérez votre vaisseau, cultivez des ressources, faites face à de terrifiants aliens, clonez des créatures et explorez un vaste univers généré aléatoirement.

Pour en revenir aux Soldes d'Halloween 2022, GOG.com affiche des réductions jusqu'à -90 % sur plus de 3 000 titres, autant dire que vous allez devoir passer un moment pour tout découvrir, mais impossible de ne pas y trouver son bonheur. Notons par exemple The Witcher 3: Wild Hunt GOTY à 10 €, Cyberpunk 2077 à 30 €, Dragon Age: Origins - Ultimate Edition à 5,09 €, Alan Wake à 3,19 € ou encore The Evil Within Bundle à 5 €.

Vous pouvez retrouver toutes les offres directement sur GOG.com, les Soldes d'Halloween 2022 sont là jusqu'au 3 novembre prochain.