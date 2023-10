BON PLAN sur GOG.com : un jeu d'aventure poilu offert pour les Soldes d'Halloween

Mercredi dernier, GOG.com a lancé ses Soldes d'Halloween, avec plus de 3 000 titres en promotion, que ce soit des jeux d'horreur ou pas. Mais les joueurs ont vite souligné que, contrairement à ses habitudes, la plateforme n'avait pas offert de jeu pour accompagner ces promotions.

GOG.com se rattrape aujourd'hui et permet de récupérer gratuitement BLACKSAD: Under the Skin, un jeu d'aventure et de réflexion développé par Pendulo Studios et YS Interactive et édité par Microids. Un titre qui a connu un lancement un peu chaotique en 2019, et qui se base évidemment sur la bande dessinée de Juan Díaz Canales et Juanjo Guarnido.

Une sombre affaire de corruption au cœur des bas-fonds de New York pour le charismatique détective John Blacksad Au début des années 50, Joe Dunn, propriétaire d'un club de boxe, est retrouvé mort. Depuis lors, sa star montante Robert Yale, censée monter sur le ring pour disputer l’un des combats les plus importants de sa carrière, a mystérieusement disparu. Sonia Dunn, la fille de Joe, qui a pris le contrôle du club doit faire face à des difficultés financières. Elle engage alors le détective privé John Blacksad pour enquêter sur la disparition de Yale et le retrouver. Cette sombre affaire va emmener notre enquêteur dans les tréfonds sales et lugubres de New York. Avec ses personnages anthropomorphiques et son ambiance des années 50 parfaitement retranscrite, BLACKSAD Under The Skin vous promet une aventure à l’atmosphère sombre de polar si caractéristique de la bande dessinée éponyme. Menez l’enquête à votre manière. Faites appel à vos capacités de chat pour découvrir de nouveaux indices. Prenez des décisions qui influeront sur le héros que deviendra Blacksad et sur le dénouement de l’aventure.

BLACKSAD: Under the Skin est disponible gratuitement sur GOG.com, jusqu'au 30 octobre prochain, 15h00. Les Soldes d'Halloween sont quant à elles là jusqu'au 1er novembre prochain.