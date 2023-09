BON PLAN sur GOG.com : un jeu d'aventure gratuit et un tas de titres en promotion

Good Old Games, désormais connu sous le nom de GOG.com, a 15 ans. Eh oui, le temps passe vite, la plateforme s'est fait une réputation en proposant d'abord de vieux jeux compatibles avec les systèmes d'exploitation récent, mais inclut maintenant un tas de titres récents, et toujours sans DRM depuis ses débuts.

Pendant quelques jours, GOG.com organise donc des soldes d'anniversaire, avec un tas de jeux à prix réduit, mais forcément, la plateforme profite de l'évènement pour offrir un titre. C'est The Night of the Rabbit, un jeu d'aventure point & click, qui est à récupérer gratuitement sur la plateforme avant le 25 septembre, 15h00. Du côté des jeux bradés, ils sont très nombreux, plus de 900, mais voici une sélection :

Enfin, GOG.com rajoute de nouveaux jeux à son catalogue, et ils sont déjà en promotion. Les titres de Quantic Dream, à savoir Heavy Rain et Beyond: Two Souls sont déjà affichés à - 50 %, tandis que Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered est soldé à - 69 %.

Toutes les offres pour le 15e anniversaire de GOG.com, qui concernent plus de 900 titres jusqu'à - 90 %, sont à retrouver ici jusqu'au 2 octobre prochain, minuit.