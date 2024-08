PREVIEW Escaping Wonderland : une future merveille en VR !

Vous connaissez et vous avez apprécié Down the Rabbit Hole ? Eh bien vous allez tomber amoureux d’Escaping Wonderland. Et pour cause, Cortopia Studios est de retour pour émerveiller les joueurs appréciant la réalité virtuelle. C’est durant la gamescom 2024 que nous avons pu tester cette expérience, c’est pourquoi nous vous en parlons brièvement dans une vidéo adéquate.

Envie d’en savoir plus ?

Tombez dans le trou du lapin et plongez dans l'univers fantastique d'Escaping Wonderland, où la fantaisie côtoie l'émerveillement et où les énigmes se bousculent ! Rejoignez Molly dans une toute nouvelle aventure à travers le monde bien-aimé d'Alice au pays des merveilles. Relevez des défis déroutants et perdez-vous dans un paysage enchanteur où le haut est le bas, la gauche est la droite et rien n'est tout à fait ce qu'il semble être (sauf quand c'est le cas, et même alors, ce n'est peut-être pas le cas). Préparez-vous à des heures de jeu, pleines de casse-tête, d'enchantement et d'un soupçon de non-sens délicieux. Molly parviendra-t-elle à s'en sortir ou découvrira-t-elle la curieuse vérité selon laquelle la meilleure façon de s'en sortir est parfois de s'y enfoncer ? Entrez dans ce tourbillon fantaisiste, découvrez ce que Molly fuit vraiment et aidez-la à retrouver la mémoire, si vous l'osez !

Rapidement, voici ce que nous en pensons !

Nos premières impressions : Vivement !



Visuellement, c’est magnifique, et le gameplay est absolument génial. Ces quelques minutes passées avec Escaping Wonderland ont su nous convaincre. Est-ce que nous sommes en face d’un futur chef-d’œuvre vidéoludique ? Certainement. En attendant, il n’y a pas à réfléchir, c’est une production qui finira chez nous à sa sortie.

Vous pouvez acheter un Meta Quest 3 sur Amazon à 549,99 €.