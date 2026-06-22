TEST Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition : ça vaut quoi sur Switch 2 ?

Quand les démons défilent sur leur trente-et-un





Sorti initialement en 2019, Devil May Cry 5 reste encore aujourd'hui l'une des références absolues du jeu d'action nerveux. Avec cette Devil Hunter Edition sur Switch 2, Capcom propose l'expérience la plus complète possible en regroupant le jeu de base, une montagne de contenus additionnels, des costumes alternatifs, des armes bonus, des musiques issues des anciens épisodes ainsi que de nombreuses options de personnalisation. Le tout tourne désormais à 60 images par seconde aussi bien sur téléviseur qu'en mode Portable ; oui, oui, vous avez bien lu. Une promesse particulièrement ambitieuse qui démontre une nouvelle fois l'expertise du studio japonais lorsqu'il s'agit d'exploiter la machine de Nintendo.

Les développeurs ont accepté quelques sacrifices visuels afin de maintenir un niveau de fluidité élevé.

Même plusieurs années après sa sortie originale, Devil May Cry 5 reste un véritable spectacle visuel. Le RE Engine de la firme continue d'impressionner grâce à ses personnages extrêmement détaillés, ses effets de lumière convaincants et ses animations d'une fluidité remarquable. Les affrontements explosent littéralement à l'écran avec une avalanche d'effets spéciaux, de particules et d'attaques spectaculaires qui conservent toute leur efficacité aujourd'hui encore. Cette édition Switch 2 réussit à préserver l'essentiel de cette démonstration technique.

Le compromis principal concerne naturellement la résolution. En mode TV, l'image apparaît parfois légèrement floue, voire un peu baveuse dans certaines séquences plus chargées. Nous sentons clairement que les développeurs ont accepté quelques sacrifices visuels afin de maintenir un niveau de fluidité élevé. Certaines textures perdent un peu en précision lorsqu'elles sont observées de près, mais cela reste largement acceptable compte tenu du résultat obtenu à l'écran.

C'est finalement en mode Portable que cette version se montre la plus convaincante. La taille plus réduite de l'écran masque naturellement une bonne partie des concessions techniques et permet d'obtenir une image plus nette et plus agréable à l'œil. Que ce soit lors des combats les plus chaotiques ou durant les séquences scénarisées, Devil May Cry 5 affiche une prestation solide qui confirme encore une fois la maîtrise impressionnante du RE Engine.

Notation Verdict 17 20