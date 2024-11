TEST F1 24 : que vaut la version PS5 Pro ?

Plutôt que de corriger des bugs bien gênants, Electronic Arts et Codemasters ont publié une mise à jour de F1 24 pour la PlayStation 5 Pro. Le jeu de course sous licence officielle de la FIA est donc amélioré pour la nouvelle console de salon de Sony, lui qui proposait déjà de beaux graphismes à sa sortie en mai dernier. Sur PlayStation 5, F1 24 peut être joué avec des modes Qualité ou Performance, respectivement à 60 et 120 fps, qui font leur retour sur PS5 Pro. Alors, quoi de neuf dans cette version améliorée ?

À vous de choisir entre le ray tracing et la vitesse folle.



La grosse nouveauté, c’est la présence du ray tracing pendant les courses avec le mode Qualité, qui en met plein la vue… si vous avez le temps d’admirer la carrosserie des monoplaces dans les lignes droites à plus de 350 km/h. Cet ajout n’en reste pas moins impressionnant, les F1 sont resplendissantes, les casques des pilotes aussi, le titre de Codemasters est encore plus beau sur PS5 Pro. Le constat est encore plus flagrant pendant les Grands Prix sous la pluie, même si, là encore, le joueur n’a pas vraiment le temps d’admirer le paysage pendant la course.

Le PSSR semble également faire des merveilles, le jeu tourne en 4K, mais certains artefacts et textures souffrant d’aliasing se font moins nombreux, ou du moins plus difficilement perceptibles à l’œil nu. Mais ces détails sont perceptibles en mettant en pause le jeu, c’est très anecdotique. S’il y a un point à souligner, c’est le framerate : le mode Qualité offre là encore du 60 fps constant, c’est le minimum requis pour profiter d’un jeu de course avec des voitures aussi rapides.

Mais le mode Performance peut aller encore plus loin, à 120 fps, à condition d’avoir la TV compatible évidemment. Là, c’est un régal pour tous les joueurs à la recherche de sensations de vitesse, F1 24 est parfaitement fluide et toujours très joli. Le PSSR n’est pas magique, certaines textures sont un peu moins fines avec l’upscaling en y regardant de plus près, les reflets sont moins prononcés, mais ces détails sont imperceptibles lorsque la voiture fonce sur la piste.

F1 24 profite enfin du ray tracing sur PlayStation 5 Pro, dans son mode Qualité, c’est un régal pour la rétine ! Codemasters laisse ici le choix aux joueurs : un jeu magnifique à 60 fps ou un poil moins beau à 120 fps, où les sensations de vitesse sont décuplées. Pour le coup, c’est à l’embarra de chacun, les deux modes ont leurs avantages, à vous de choisir entre le ray tracing et la vitesse folle, mais dans tous les cas, le jeu est très beau et le joueur doit de toute façon se focaliser sur la trajectoire et le contrôle de la monoplace !

Lire aussi : TEST F1 24 : de petits ajouts ne font pas de grandes Carrières

Vous pouvez acheter des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

Les plus Le ray tracing en mode Qualité qui offre des F1 magnifiques

Le mode Performance très beau et avec des sensations de vitesses folles Les moins De petites imperfections avec l’upscaling du mode Performance (quasiment invisible en pleine course)

Pas le temps d'admirer les voitures et le décor à 350 km/h !

Notation Verdict 16 20