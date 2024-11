TEST Horizon Zero Dawn Remastered : que vaut la version PS5 Pro ?

Sony, Guerrilla Games et Nixxes ont lancé il y a quelques jours Horizon Zero Dawn Remastered, une version améliorée du jeu d’aventure avec Aloy pour PlayStation 5 et PC. Bien évidemment, le jeu first party a également droit à une mise à jour pour PS5 Pro afin d’accompagner le lancement de la nouvelle console de Sony.

Sur PlayStation 5, Horizon Zero Dawn Remastered proposait de traditionnels modes Résolution, Équilibré et Performance, il fallait choisir entre la beauté de l’image et un framerate élevé à 60 fps. Qu’en est-il sur PS5 Pro ?

Le mode Résolution Pro a déjà tout pour lui : le jeu est sublime et tourne parfaitement à 60 fps.

Nous avons ici les mêmes modes, en version Pro. Rien de neuf à l’horizon ? Pas du tout, car le mode Résolution Pro permet désormais de jouer à 60 fps, c’est bien plus agréable. Horizon Zero Dawn Remastered reste ici une claque graphique en 4K upscalé, les développeurs ont mis le paquet sur les effets visuels, c’est un plaisir pour la rétine avec des reflets, des lumières et du ray tracing dans tous les sens. Cependant, l’effet de flou en bougeant rapidement la caméra est toujours présent, l’option pour désactiver le flou de mouvement sauve la mise.

S’il est désormais possible de profiter de graphismes magnifiques et d’un framerate fluide à 60 fps, les autres modes sont toujours de la partie. Le mode Performance Pro permet de se débarrasser du flou pendant les mouvements sans désactiver l’option et de profiter d’un framerate débridé, ajoutant un peu de fluidité. Enfin, le mode Équilibré demande un écran 120 Hz et promet un juste milieu entre les deux autres modes, mais difficile de voir ce qu’il apporte réellement.

Concernant les graphismes, eh bien là aussi, difficile de voir la différence à l’oeil nu, Horizon Zero Dawn Remastered est dans tous les cas magnifique, les détails sont hallucinants de réalisme, que ce soit les textures de la peau des personnages, la végétation, l’eau, etc, c’est un vrai plaisir d’admirer le jeu et ses paysages.



Oui, il y a trois modes graphiques différents ici...

Sur PS5 Pro, Horizon Zero Dawn Remastered nous laisse encore le choix entre plusieurs modes de rendu, mais clairement, le mode Résolution Pro a déjà tout pour lui : le jeu est sublime et tourne parfaitement à 60 fps, c’est tout ce qu’il faut pour profiter de l’aventure d’Aloy dans les meilleures conditions !

