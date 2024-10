TEST Horizon Zero Dawn Remastered : un brin de fraîcheur pour un classique PlayStation

Une méga claque !





En 2017, une petite bombe a vu le jour sur PlayStation 4 : Horizon Zero Dawn. Aujourd’hui, Aloy est devenue une icône, et la licence a eu droit à des extensions, une suite, et va jouir bientôt d’une version LEGO ultra mignonne. Sony Interactive Entertainment souhaite faire revivre le premier épisode en proposant aux joueurs une édition survitaminée sur PS5. Ainsi, Horizon Zero Dawn Remastered s’invite dans nos rayons. Nous avons décortiqué cette nouvelle édition, et il est temps de vous en parler.

C’est magnifique !

Premier point important, il est possible d’importer sa sauvegarde PS4. En clair, si vous avez déjà terminé le jeu et que vous souhaitez le refaire en meilleure qualité, le tout en New Game+, c’est possible. Parlons maintenant des graphismes. Les développeurs n’ont pas simplement lissé et amélioré les textures, ils ont modifié les environnements, ajusté les modélisations et retravaillé les jeux de lumière pour en mettre plein la vue. En d’autres termes, de nombreux éléments ont été ajoutés dans les décors, et certaines animations ont été refaites. Ne tournons pas autour du pot, c’est magnifique ! Les développeurs ont accompli un excellent travail en offrant un nouveau visage à cette production explosive.

Sans surprise, nous avons le choix du rendu visuel dans les paramètres. Pour commencer, en Résolution, nous avons droit à une image en 4K avec un framerate vacillant dans les 30 fps, voire un peu plus, ou dans les 40 fps si vous avez un écran compatible VRR. Le jeu est cliquant et extrêmement net, c’est plaisant à la mirette. Ensuite, nous avons Performances qui, comme son nom l’indique, permet de profiter d’un titre super fluide tourant dans les 60 fps. Alors certes, l’arrière-plan peut paraître un brin flou par moment, mais tout est beau et lissé et, bon sang, c’est à tomber ! Pour finir, nous avons Equilibré qui est tout simplement un mélange des deux modes précédents pour bénéficier d’un rendu propre, avec un framerate plus que raisonnable. À vous de voir ce qui vous convient le mieux, mais quel que soit le mode choisi, nous avons été impressionnés.

Et la prise en main dans tout cela ? Il n’y a pas vraiment des grosses nouveautés, mis à part que les fonctionnalités de la DualSense sont bien exploitées. Les retours haptiques permettent de ressentir les matières via de subtiles vibrations sur la peau, renforçant l’immersion à chaque tir de flèche, ou chaque pas dans la neige. C’est très agréable. Les gâchettes adaptatives, elles, se durcissent en fonction de l’arme utilisée, ajoutant une autre couche de réalisme. Il y a aussi tout un tas d’options d’accessibilité pour jouir d’un confort optimal selon vos envies. En outre, le remaster soigne aussi l’audio avec une refonte du mixage. Grâce au support du son 3D et une meilleure spatialisation, l’expérience sonore devient plus immersive.

Avec Horizon Zero Dawn Remastered, la firme ne se contente pas d’un simple rafraîchissement cosmétique, c’est une refonte soignée qui modernise l’expérience sans la dénaturer. À 10 euros pour les détenteurs de l’original, l’upgrade reste très abordable, surtout au vu du travail accompli. C’est vraiment explosif ! Alors certes, ce n’est pas forcément une grosse révolution, mais c’est un retour en force pour un jeu déjà culte. Si vous avez manqué la première aventure d’Aloy, c’est le moment parfait pour vous lancer. Et si vous l’avez déjà terminée ? Quel plaisir de revisiter ces terres peuplées de machines aves une telle qualité. Alors laissez-vous tenter !

Lire aussi : TEST - Horizon: Zero Dawn - L'Aloy du plus fort

Vous pouvez acheter Horizon Zero Dawn Remastered à 49,99 € sur :

Les plus La partie visuelle, de la pure folie

La DualSense exploitée, un plaisir entre les mains

L’audio 3D, immersif

Importer sa sauvegarde PS4 facilement

Les options d’accessibilité Les moins Pas de grosses nouveautés côté gameplay

Notation Verdict 18 20