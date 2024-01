TEST Tekken 8 : la recette parfaite entre tradition et modernité

Triple combo dans la mirette !





Qui ne connaît pas Tekken aujourd'hui ? La licence de Bandai Namco a su travers les générations et faire vibrer les joueurs du monde entier. La franchise est de retour avec un nouvel opus alléchant, Tekken 8, qui a de quoi émoustiller les aficionados de testostérones. Nous avons passé de longues heures sur cette production... Mode Histoire, Arcade, tout y passe, il est temps de vous en parler.

Vraiment incroyable.

Avant de rentrer dans le vif du sujet concernant le contenu et la prise en main, parlons des graphismes. Ne tournons pas autour du pot, ce huitième épisode est tout bonnement divin. Le premier point qui a su nous titiller les pupilles : la modélisation des personnages. Le titre passe encore un cap en exhibant des corps soignés. Les pores de la peau, la déformation des muscles, la réalisation des cheveux, c'est à tomber par terre. En outre, lorsqu'un protagoniste décuple ses forces, des grosses veines apparaissent sur les biceps, le visage, les mains, la poitrine... C'est vraiment incroyable.

Ensuite, les décors sont spectaculaires ! L'équipe a accompli un énorme travail dans les environnements pour nous faire vibrer. Les textures sont nettes et clinquantes, et les jeux de lumière sont bien réalisés. De plus, les arrière-plans sont vivants, il se passe toujours quelque chose dans les parages. Autre attrait fort sympathique : la détérioration des éléments. En effet, lorsqu'un combattant tombe, des fissures se dessinent sur le sol et ne disparaissent pas ; entendez par là que le carrelage ne se reforme pas au bout de quelques secondes. Encore mieux, le titre garde en mémoire la destruction des alentours pour les prochains affrontements. Notez aussi que certaines limites de terrains peuvent être explosées pour laisser place à un nouveau cadre. Sublime ! Point légèrement perturbant, la différence de traitement entre les cinématiques et les moments in-game. En effet, les cutscenes sont des vidéos agréables et bien conçues qui contrastent avec quelques « blabla » usant du moteur du jeu, exposant une image ultra-nette. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est magnifique. La transition est juste troublante.

Et du côté sonore, cela donne quoi ? Bandai Namco continue de proposer des doublages en fonction de la nationalité du personnage, nos esgourdes se délectent de divers talents. Chose plus qu'appréciable, la venue de Vincent Cassel au casting. Et pour cause, le célèbre acteur français prête sa voix à une nouvelle tête, Victor Chevalier. Sans surprise, la célébrité joue à la perfection pour amener un côté chic et badass à la fois à ce nouveau colosse. Concernant les musiques, différents thèmes sont proposés. Nous passons par des tons électros, rocks et, de temps en temps, épiques pour nous faire vibrer lors d'une phase importante. Bref, vous l'aurez compris, les oreilles se régalent de toutes parts.

Taper du poing avec la manette





Il faut dire que la prise en main des Tekken a su évoluer au fil des années. Nous avons eu droit à des jeux dynamiques, plus posés, certains reposant sur l'anticipation... Ce Tekken 8 a-t-il de quoi satisfaire les amoureux du genre ? Clairement, oui. La firme a su conserver l'esprit des Tekken en apportant du neuf au gameplay.

Le gameplay est adapté à tout le monde, un vrai bonheur !

Ainsi, si vous êtes un habitué de la série, vous retrouvez facilement et rapidement vos repères. Qui dit nouvelles expériences, dit de nouvelles mécaniques explosives pour amener un peu plus de piquant aux affrontements. En plus de la jauge d’énergie, une barre dite "Heat Time" s'invite à la fête. Lorsque cette dernière se consume, les offensives qui sont liées au Heat peuvent être usées. Les Heat ? Heat Dash, Heat Engager, Heat Smash, pour faire simple, notre personnage est énervé, ses muscles sont gonflés, et profite d'un gros avantage pour massacrer tout ce qui bouge. Durant ces (petits) éveils, nous pouvons créer une ouverture et enchaîner comme il se doit notre opposant afin de ne lui laisser aucun répit.

Autre point, lorsque nous approchons de la mort, le mode Rage s'active automatiquement et augmente la puissance de nos assauts. En d'autres termes, le jeu nous donne la chance et la possibilité de renverser la vapeur et de prendre le dessus. Par ailleurs, durant ces phases et en tapotant simultanément sur plusieurs touches, nous pouvons amorcer le Rage Art, une technique unique et dévastatrice qui diminue une grosse partie la vitalité de l'adversaire. Mais ce n'est pas tout, il est possible de regagner un brin de vie. Comment ? En réalisant un combo aérien ou en parant un coup. Bien évidemment, chaque protagoniste a son propre style de combat, c'est à vous de choisir celui qui vous convient afin de le maîtriser à la perfection avec ces nouvelles commandes !

Le géant japonais souhaite toucher un maximum de joueurs en proposant deux types de commande : Arcade et Special. Le premier est une prise en main classique, où nous devons effectuer des manipulations diverses et variées pour déclencher des attaques plus ou moins redoutables ; du grand classique en somme. Le deuxième, lui, est plus accessible et permet de combiner des assauts afin de réaliser des combos plus facilement et automatiquement. Ce style est surtout destiné aux personnes qui ont du mal avec les jeux de combat quelque peu exigeants, mais qui souhaitent tout de même se lancer dans cette expérience. Mais que ce soit les experts ou les nouveaux venus, Tekken 8 nous accompagne pour que nous puissions trouver notre propre équilibre et façon de jouer. Le gameplay est adapté à tout le monde, un vrai bonheur !

La bagarre ou faire mumuse sur la plage ?



Tekken 8 n'est pas avare sur le contenu. Du grand classique, comme Arcade, Versus, Entrainement, Jouer en Ligne, les Parties Classées, traine dans les parages. Mais du côté des gros modes, il y a quoi à se mettre sous la dent concrètement ? De quoi passer des heures et des heures devant son écran...

Une fois lancé, nous ne voyons pas le temps passer.

Pour commencer nous avons Histoire, ayant pour titre Le Réveil des Ténèbres. Ici, nous devons terminer 15 chapitres où nous suivons la nouvelle odyssée de Jin Kazama et ses camarades, face au vil Kazuya Mishima. Le récit est prenant et nous plonge dans un monde en proie au chaos. Nous découvrons de nouvelles têtes, et avançons dans divers niveaux colorés et détruits. Il n'y a pas que des combats, certains passages exhibent des QTE, tandis que d'autres nous obligent à achever des scènes dignes d'un Beat'em all. C'est très divertissant, et il faut compter entre 3 et 4 heures (selon votre niveau) pour arriver au bout du tunnel.

Durant cette aventure, il y a des zones d'ombre au tableau concernant plusieurs personnages. Pour en apprendre un peu plus sur eux, nous pouvons nous lancer dans Episode, un mode où nous devons éliminer 5 adversaires pour avoir quelques détails supplémentaires. De quoi s'amuser sans prise de tête. En outre, un vieux contenu de Tekken 3 fait son grand retour, Tekken Ball. Le principe est simple, nous devons mettre à terre notre ennemi avec... un ballon. C'est drôle, cocasse et désopilant. Une fois lancés, nous ne voyons pas le temps passer.

Vous en voulez encore ? Alors bienvenue dans Quête Arcade. Au départ, nous devons créer notre petit avatar. Ensuite, nous voyageons dans diverses salles d'arcade virtuelles, afin de nous familiariser avec Tekken 8. Nous intégrons une bande, affronter divers adversaires, bref, c'est mignon et délirant. Mais ce n'est pas tout car en progressant dans ce mode, nous pouvons débloquer Super Bataille de Fantômes, une vieille fonctionnalité qui a de quoi retourner le cerveau. Et pour cause, les IA apprennent au fur et à mesure nos mouvements afin de nous ressembler au maximum. Au bout d'un moment, notre adversaire devient un miroir et exécute nos enchaînements préférés. Le but ici est de se perfectionner afin de comprendre comment nous jouons et comment les autres (sur la Toile) nous perçoivent. Une bonne idée pour ceux qui comptent se lancer pleinement dans cette production.

Un œuvre à ne pas manquer





Tout au long de nos épreuves et péripéties, nous obtenons de l'argent virtuel. Servant à ? Obtenir des illustrations, ou encore des accessoires pour notre personnage personnalisé. Pour finir, un coin Jukebox est accessible et permet d'écouter des mélopées des différents Tekken. De quoi se détendre un petit peu avant de remonter sur le ring...

Bandai Namco gave les joueurs comme il se doit. Des modes à gogo, 32 personnages jouables, une ambiance électrique, une prise en main de folie, de vieux modes modernisés, comment ne pas tomber amoureux de ce Tekken 8 ? Sincèrement, si vous adorez les jeux de combat, c’est impossible de passer à côté de ce chef-d’œuvre vidéoludique. Un incontournable, assurément !

Vous pouvez acheter Tekken 8 sur :

Testé sur PlayStation 5.

Les plus C’est vraiment très, très beau

La prise en main, accessible et/ou technique

Des musiques et des doublages de folie !

Le mode Histoire, prenant

Le Tekken Ball, une belle surprise

Quête Arcade, mignon et sympathique

Plein d'autres contenus, impossible de s'ennuyer ! Les moins Les transitions in-game/cinématique, un peu troublantes

Notation Graphisme 18 20 Bande son 18 20 Jouabilité 18 20 Durée de vie 17 20 Scénario 17 20 Verdict 19 20