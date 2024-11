TEST The Last of Us Part II Remastered : que vaut la version PS5 Pro ?

Naughty Dog et Sony ont eu la curieuse idée de lancer une version Remastered de The Last of Us Part II pour PlayStation 5, lui qui n’avait alors même pas quatre ans. Le titre était embelli avec les technologies modernes et la puissance de la console de Sony, mais voilà maintenant la PS5 Pro et TLOU2R a droit à sa mise à jour pour l’améliorer encore un peu plus.

La version PS5 de The Last of Us Part II Remastered proposait encore des modes Fidélité et Performance, ainsi que quelques réglages, mais il fallait choisir entre la qualité de l'image et un framerate à 60 fps. Qu’en est-il sur PS5 Pro ?

Cette version PS5 Pro profite d’une image sublime en 4K et à 60 fps, c’est magnifique et fluide.

Les modes Fidélité et Performance sont toujours là, mais The Last of Us Part II Remastered a droit à un mode Pro sur la nouvelle console de Sony. L’objectif est clair : avoir une image en 4K upscalée à partir d’un rendu à 1440p grâce au PSSR et un framerate à 60 fps. C’est une claque visuelle, TLOU2R est dans le haut du panier des jeux les plus beaux de la PS5 Pro et profite enfin d’un framerate correct en 2024, c’est une totale réussite.

Graphiquement, le jeu de Naughty Dog est toujours aussi exceptionnel, que ce soit du côté des détails dans les environnements, de la végétation, de la modélisation des visages et de l’éclairage, c’est un plaisir de chaque instant pour la rétine et cette fois à 60 images par seconde. Une option permet de débloquer la fréquence d’image pour un framerate encore plus élevé, malheureusement, cela génère quelques artefacts à l’écran. De toute façon, inutile d’avoir plus de 60 fps dans un tel jeu.

Si vous avez une PlayStation 5 et surtout un modèle Pro, The Last of Us Part II Remastered est un jeu à absolument avoir dans sa collection, c’est une vitrine technologique pour les consoles de Sony et, plus spécifiquement, cette version PS5 Pro profite d’une image sublime en 4K et à 60 fps, c’est magnifique et fluide. Que demander de plus ?

