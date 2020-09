20 Double Fine Years : un livre revient sur l'histoire de Double Fine Productions

Tim Schafer a passé plus de 10 ans chez LucasArts à travailler sur Maniac Mansion, Monkey Island, Full Throttle et Grim Fandango, mais il a quitté la firme pour fonder en 2000 Double Fine Productions, un studio célèbre pour Psychonauts, Costume Quest, Brütal Legend ou encore Broken Age. Racheté par Microsoft en 2019, le studio est au cœur d'un nouvel ouvrage édité par Indie by Design.

20 Double Fine Years revient donc sur l'histoire de Double Fine Productions, ses inspirations, les personnes qui ont créé les jeux ou encore leurs idées pas forcément utilisées. Au fil de 280 pages, les lecteurs retrouveront ainsi des commentaires, des dessins conceptuels et bien sûr des entretiens avec Tim Schafer et d'autres membres du studio, actuels ou anciens. Le cofondateur déclare :

Il n’y a pas si longtemps, je repensais à notre anniversaire, aux 20 années exceptionnelles que nous venons de vivre et… aucun souvenir précis ne me revenait vraiment. Il faut croire que ma mémoire n’est plus ce qu’elle était. J’ai donc invoqué les copistes de ma cour : « Escrivez-moi un tome qui restera dans les mémoires, que je me souvienne de chaque détail de cette chevauchée fantastique et que personne, enfin surtout moi, n’oublie jamais cette histoire incroyable ». Et ils l’ont fait. Les hauts, les bas, les pas de côtés, tout s’est ainsi retrouvé dans ce manuscrit illustré. Ballade héroïque ? Conte à visée morale ? Vous me le direz en le lisant !

20 Double Fine Years sera disponible en début d'année prochaine dans une version Standard, mais Indie by Design va également produire une édition Légendaire limitée avec une couverture premium, un titre doré à la feuille d'or et une gravure du logo de Double Fine. Les précommandes sont déjà ouvertes. Pour rappel, Double Fine Productions développe actuellement Psychonauts 2, et vous pouvez acheter le jeu pour PS VR Psychonauts In The Rhombus of Ruin à 32,61 € sur Amazon.fr.

