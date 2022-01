Alerte Rouge : finalement, le prochain Pixar ne sortira pas en salles, mais directement sur Disney+ !

Depuis la crise du COVID et le lancement de Disney+, les longs-métrages d'animation de la firme de Mickey ne sortent plus forcément au cinéma. Rien d'étonnant à ce changement de stratégie, car en plus de booster les abonnements à sa plateforme de streaming, avec parfois un achat numérique qui plus est (hors de France), il est bien plus difficile d'attirer les familles en salles. Entre risques et restrictions en tout genre, sans parler du budget nécessaire, rien ne vaut le confort de son salon. Avec omicron, les grands groupes semblent recommencer à se montrer frileux, puisqu'après Sony Pictures qui a repoussé la sortie de son Morbius, c'est donc Disney qui a annoncé ce vendredi qu'Alerte Rouge ne sortira finalement pas au cinéma le 11 mars comme prévu.

Le prochain Pixar, baptisé Turning Red en anglais, va donc suivre le même chemin que les précédentes productions du studio d'animation, Soul et Luca, au grand dam d'une partie du public si nous en croyons les commentaires sous le tweet l'annonçant. Ainsi, Alerte Rouge sortira directement sur Disney+ le 11 mars. Si vous ne connaissez pas encore le pitch de ce film haut en couleur, une bande-annonce avait été diffusée en novembre dernier.

Évidemment, cette nouvelle ne concernera sans doute pas les pays dans lesquels la plateforme n'est pas implantée, mais Alerte Rouge boudera donc les cinémas d'Amérique du Nord. Qu'en sera-t-il de la France ? Nous n'avons pas encore la réponse à cette heure, donc difficile à dire avec la règle archaïque de la chronologie des médias toujours en place... Dans le cas de Raya et le Dernier Dragon, il avait fallu attendre trois mois entre la sortie initiale et l'arrivée sur le SVoD dans notre pays, autant dire une éternité à l'heure d'Internet.

Reste à voir si la loi des séries s'abattra aussi sur le Pixar suivant, bien plus attendu, à savoir Buzz l'Éclair (Lightyear), prévu le 17 juin 2022 outre-Atlantique. Dans tous les cas, l'abonnement à Disney+ est toujours de 8,99 € par mois et 89,90 € à l'année.

