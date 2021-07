CINEMA : Alerte Rouge, un premier trailer pour le prochain Pixar avec un adorable panda roux en guise d'héroïne

Après Soul et Luca (que vous pouvez voir sur Disney+, dont l'abonnement est de 8,99 € par mois ou 89,90 à l'année), le studio Pixar prépare deux nouveaux longs-métrages d'animation pour 2022. Si la préquelle aux aventures de Buzz l'Éclair intitulée sobrement Lightyear reste encore bien mystérieuse, nous avons désormais un meilleur aperçu de Turning Red, qu'il faudra appeler Alerte Rouge en français et qui n'aura aucun rapport avec un certain OSS 117.

Bande-annonce VF

Réalisé par Domee Shi, Alerte Rouge mettra en scène la jeune Mei, une jeune fille en pleine phase d'adolescence du haut de ses 13 ans, doublée par Rosalie Chiang en anglais. Vous savez, cet « âge bête » comme le disent certains. Eh bien, Pixar a pris cela au premier degré puisque Mei se transforme littéralement en un adorable panda roux géant lorsqu'elle est nerveuse, donc très souvent, comme le montre cette première bande-annonce teaser à l'école dans laquelle sa mère ultra protectrice Ming (doublée par Sandra Oh) s'inquiète à son sujet et l'espionne alors qu'elle est en cours. Une situation embarrassante qui mène évidemment à cette transformation. Nous sommes pour le coup bien curieux d'en voir plus, notamment sur le but de cette aventure.

Bande-annonce VO

Alerte Rouge était à l'époque prévu pour le 11 mars 2022 au cinéma, mais n'affiche désormais plus qu'un simple printemps 2022. Nous avons dans tous les cas bien le temps de voir venir.

Voir aussi : CINEMA : Encanto : La fantastique famille Madrigal, premier trailer pour le film d'animation Disney avec une maisonnée indestructible colombienne