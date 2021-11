App Lab : un modèle économique à la hauteur des applications du store officiel

Qu'est-ce que l'App Lab ? Il s'agit de la petite porte d'entrée vers la boutique officielle Oculus Quest. En pratique, c'est une partie « cachée » où les indépendants déposent leur jeu sans avoir à subir le lourd processus de certification qui permet d'arriver réellement sur le store officiel. De plus, pour les petits studios, l'App Lab est devenu un passage obligé avant de pouvoir faire sa demande pour espérer y arriver. Côté utilisateur, c'est plus pratique que Sidequest, car il n'y a aucune manipulation à faire, les jeux s'installent et s'achètent de la même manière que les jeux « officiels ». Seule contrainte, et pas la moindre, les jeux n'ont aucune visibilité depuis le store ou l'application Oculus et il est impossible de les rechercher où de les trouver sans en connaître le nom précis. C'est pour cela que des sites externes gèrent le référencement et vous pouvez les trouver via l'espace dédié sur SideQuest ou via le site AppLabDB.

Jusqu'alors, il n'était pas possible de monétiser les jeux de l'App Lab autrement que lors de l'achat. C'est aujourd'hui quelque chose de révolu. Les développeurs pourront dorénavant monétiser leurs créations en proposant du contenu payant via des achats intégrés et ainsi proposer moyennant finance des niveaux supplémentaires, des skins ou de la monnaie virtuelle.

Si jamais vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.