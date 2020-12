Arizona Sunshine : la mise à jour gratuite Trailer Park disponible sur Oculus Quest

Vertigo Games et Jaywalkers Interactive ont mis en ligne Trailer Park une nouvelle mise à jour gratuite pour leur jeu Arizona Sunshine pour les Oculus Quest 1 et 2. Elle apporte un environnement inédit qui porte l'aventure dans un vieux parc délabré rempli de mobil-homes et décrit par les développeurs comme le plus développé du jeu.

Trailer Park nous emmène donc dans une zone fermée, entourée de vieux mobil-homes délabrés. Il faudra les visiter pour trouver de nombreux objets tout en résistant aux différentes vagues de morts-vivants en les tuant ou se cachant dans les nombreux recoins disponibles.

Cette carte totalement inédite est donc disponible sur Quest et Quest 2 et le sera également sur PlayStation VR et PC début 2021. En attendant la sortie sur ordinateurs en VR, la bêta de Trailer Park est désormais accessible pour tous les détenteurs d’une version Steam du jeu.