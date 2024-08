Atsuko Tanaka, doubleuse de Bayonetta et Motoko Kusanagi, nous a quittés

Alors que les joueurs ont les yeux tournés vers la gamescom 2024, c'est une bien triste nouvelle qui nous vient du Japon. La comédienne de doublage Atsuko Tanaka nous a quittés cette semaine, à l'âge de 61 ans, après avoir lutté contre la maladie. C'est son fils Hikaru Tanaka qui a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux.

Rapidement, PlatinumGames a partagé sa peine et offert ses condoléances à ses proches. Atsuko Tanaka a doublé un tas de personnages, mais les joueurs retiendront surtout son rôle de Bayonetta dans la série éponyme, à partir du second opus. Les joueurs avaient également pu entendre sa voix dans Valkyria Chronicles, Dissidia Final Fantasy, NieR Replicant, Detective Pikachu, Devil May Cry 5 ou encore Genshin Impact. Atsuko Tanaka était également la première voix japonaise de Lara Croft, elle incarnait également Yennefer dans The Witcher 3: Wild Hunt ou encore Tess dans The Last of Us au Japon.

Atsuko Tanaka a également eu une très belle carrière dans les films et séries d'animation, elle incarnait depuis le premier volet le Major Motoko Kusanagi dans la saga Ghost in the Shell. Les fans l'ont également entendu dans Frieren, Jujutsu Kaisen, Lupin the Third, Detective Conan, JoJo's Bizarre Adventure: Battle Tendency, Pokémon, la série : Noir et Blanc, Black Cat, Great Teacher Onizuka, Yu-Gi-Oh!, Cowboy Bebop, Trigun, Berserk ou encore Mobile Suit Victory Gundam.

C'est une grande comédienne de doublage qui nous quitte bien trop tôt et qui va laisser un grand vide dans le cœur des joueurs et spectateurs. Nos pensées vont évidemment vers sa famille et ses proches.