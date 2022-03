Bandai Namco (Elden Ring) annonce un partenariat avec Shadow

Bandai Namco Europe vient d'annoncer cette semaine un nouveau partenariat technologique avec Shadow, le service de cloud computing français permettant de profiter de la puissance d'un ordinateur en streaming. Bon, Shadow propose toujours une configuration avec une GTX 1080, mais cela suffit visiblement à l'éditeur.

Car oui, Bandai Namco Europe rappelle qu'il a organisé les sessions preview d'Elden Ring depuis le cloud en Europe grâce à Shadow, une expérience déjà tentée quelques mois avant sur Little Nightmares II et The Dark Pictures Anthology. Les sessions se sont visiblement bien passées et Bandai Namco veut continuer de travailler avec Shadow pour permettre aux journalistes et créateurs de contenu d'essayer les jeux en avance, à distance et en toute sécurité, comme l'explique Eric Sèle, directeur général de Shadow :

Nous sommes fiers de participer à l’une des plus grandes campagnes de lancement de jeu de l’année avec notre technologie, offrant la possibilité aux journalistes et talents de se connecter via le cloud et de jouer à ce titre unique depuis chez eux. Cette collaboration met en lumière notre capacité d’innovation et marque le point de départ d’une grande année pour notre entreprise, aussi bien pour nos utilisateurs que pour nos partenaires.

Wouter van Vugt, directeur des relations presse, communications et évènements chez Bandai Namco Europe, rajoute :

Chez Bandai Namco Europe, nous avons été impressionnés par ce que Shadow peut proposer, aussi bien pour des applications B2B que B2C. Nous avons commencé à travailler avec Shadow en 2019, et nous avons été en mesure de faire évoluer le service fourni en étroite collaboration avec leur fabuleuse équipe, et nous voyons des possibilités illimitées pour le futur !

