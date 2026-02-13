Beast of Reincarnation : une envoûtante bande-annonce pour dévoiler sa date de sortie

Libérez la bête





Les jeux mettant en scène une héroïne accompagnée d'un compagnon canin étaient pour le moins nombreux lors de ce premier State of Play de l'année. Après Kena: Scars of Kosmora, nous avons ainsi eu des nouvelles de Beast of Reincarnation, Action-RPG développé par Game Freak et qui a attiré l'attention de nombreux joueurs dès sa révélation en juin dernier. Nous l'avions revu récemment à l'occasion du Xbox Developer_Direct 2026 où de nombreux détails avaient été communiqués, en plus d'une période de lancement. Cette fois, c'est la date exacte qui a été lâchée au détour d'une bande-annonce qui sur certains points, dont la musique, nous rappelle l'excellent NieR: Automata.

Beast of Reincarnation sera donc disponible le 4 août 2026 sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam et Microsoft Store), avec pour rappel une sortie en day one dans le Game Pass Ultimate.

Quelques rappels et détails supplémentaires





Vous trouverez ci-dessous ce qu'a déclaré le directeur du jeu Kota Furushima sur le PlayStation Blog. Dans l'ensemble, rien de vraiment inédit par rapport au mois dernier, mais cela permet de rappeler les points essentiels.

Emma, née marquée par le fléau, et Koo le malefact Notre jeu se déroule dans les magnifiques, mais ravagés paysages du Japon de 4026, dans un monde original mélangeant éléments traditionnels japonais à la science-fiction. Son histoire se concentre sur deux personnages principaux : Emma et Koo, tous deux conçus par Pablo Uchida. Le jeu commence à l'intérieur d'une Colonie, un des rares espaces habitables dans ce monde dévasté. Nous y rencontrons Emma, née marquée par le fléau, ce qui l'a fait fusionner avec les plantes et lui confère la capacité de manipuler librement ses cheveux. Ceux-ci ont été transformés en plantes semblables à des lianes, lui permettant de se déplacer à travers différents endroits, tels que des ponts s'étant effondrés ou des murs trop hauts pour grimper autrement. Cela l'aide non seulement dans ses déplacements, mais également dans ses attaques, car elle peut étendre ses cheveux au-dessus de la tête d'un ennemi afin de l'assassiner silencieusement. Moquée par les personnes qui craignent ce qu'elles ne peuvent comprendre, Emma vit rejetée des autres, privée de sentiments ou de souvenirs. Pendant ce temps, Koo est un malefact, un être qui menace le monde. Emma chasse ces malefacts et prend le rôle d'une scelleuse, absorbant le fléau dans son propre corps. Deux êtres qui ne devraient jamais pouvoir coexister. Lorsque Emma et Koo se rencontrent, l'histoire commence à prendre une tournure dramatique. Un mélange d'action en temps réel et de RPG stratégique à base de commandes Beast of Reincarnation est un Action-RPG avec une personne et un chien. La protagoniste, Emma, se bat avec des actions à l'épée en temps réel, tandis que Koo se bat en utilisant des compétences déclenchées à l'aide de commandes, tel un RPG au tour par tour. Lorsque Emma effectue une parade face à une attaque adverse, des points servant à utiliser les compétences de Koo sont obtenus. Le jeu ne vous demande pas de vous battre uniquement en pleine action. Le menu de commande de Koo peut être accédé à n'importe quel moment en appuyant sur le bouton Triangle. Ouvrir ce menu ralentit le temps, vous donnant le temps de sélectionner quelle technique de Koo utiliser. En passant facilement d'action à commande, vous pouvez vous battre tout en ressentant la présence de Koo à vos côtés. Un monde en changement constant Dans ce monde, l'influence du fléau fait que votre environnement peut changer subitement. Durant votre exploration, le monde change en temps réel, faisant partie d'un cycle naturel, avec les plaines et les déserts se transformant petit à petit en forêt. Dans certaines zones, ces transformations peuvent être brutales, donnant naissance à des malefacts encore jamais vus. Durant leur aventure, Emma et Koo traverseront des paysages divers, découvrant les mystères du monde et rencontrant d'autres personnes. Nous espérons que vous nous rejoindrez dans le monde de Beast of Reincarnation pour découvrir l'histoire d'Emma et de Koo. Nous avons encore de nombreuses fonctionnalités que nous souhaitons vous partager, alors restez à l'affût.

Notez que des éditions physiques seront proposées sur PS5 et Xbox Series X|S au lancement. Vous pouvez retrouver quelques visuels inédits en page suivante.