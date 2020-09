Black Adam : un acteur méconnu pour jouer Hawkman au cinéma

Dans les petits papiers de DC et Warner Bros. Pictures, il y a notamment un long-métrage Black Adam avec Dwayne Johnson dans le rôle-titre, qui devient de plus en plus concret. Le tournage n'a pas encore commencé, mais le projet a tout de même eu droit à un teaser avec des concept arts pour le DC FanDome. Il a au passage été confirmé que plusieurs membres de la Justice Society of America seront présents, dont Hawkman, Doctor Fate, Cyclone et Atom Smasher.

À cette heure, nous ne connaissons que le comédien derrière ce dernier personnage, un certain Noah Centineo, habitué des productions Netflix à l'eau de rose comme À tous les garçons que j'ai aimés ou The Perfect Date. Bonne nouvelle, le casting s'étend cette semaine avec la confirmation du nom de l'acteur qui campera Hawkman, alias Carter Hall. Ce sera Aldis Hodge, connu pour avoir joué MC Ren dans N.W.A: Straight Outta Compton, ou des séries comme City on a Hill et TURN.

Petit à petit, le réalisateur Jaume Collet-Serra se dresse donc une belle équipe avec des profils originaux, qui ne demandent qu'à exploser avec cette grosse production. La date de sortie de Black Adam est pour le moment calée au 22 décembre 2021, même si le retard pris par le tournage pourrait changer les plans de Warner Bros. Pictures. À part ça, Justice League peut être acheté pour 7,99 € sur Prime Video.