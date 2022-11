MultiVersus : Black Adam, un Classic Arcade Mode Alpha, des combats de géants et plus encore avec la mise à jour 1.05

Dès le début de la Saison 1, Player First Games avait confirmé que Stripe et Black Adam rejoindraient le roster de MultiVersus d'ici la fin de celle-ci. Le méchant de Gremlins et d'autres combattants ont été intégrés à l'expérience depuis et il ne manquait que le colosse de chez DC pour compléter le programme.



Il vient d'être ajouté à MultiVersus via une mise à jour 1.05 en ce début de semaine et une bande-annonce et une présentation de son gameplay dévoilent qu'il utilisera des éclairs, sa force colossale et plus encore pour se défaire de Superman et ses autres adversaires. Le patch ajoute aussi d'autres belles nouveautés, comme un Classic Arcade Mode Alpha avec 3 niveaux de difficulté nous invitant à enchaîner les combats seul ou à deux pour obtenir une médaille de bronze, d'argent ou d'or propre au personnage utilisé.



Il y a aussi désormais un mode Silly Queue, qui servira au matchmaking des modes casual, comme le nouveau Growth Spurt nous faisant grandir à chaque dégât infligé pouvant donner lieu à des combats de géants, le Battlepass a été étendu jusqu'au niveau 53, de nouveaux objets cosmétiques dont des tenues Tune Squad sont en vente, une variante de Scooby Mansion sans toit est disponible, une map Space Jam est jouable en partie personnalisée, et plus encore. Le changelog complet est disponible en anglais ici.

Si vous ne voulez pas aller le voir en ce moment au cinéma ou le revoir chez vous, Black Adam sortira en Blu-ray le 22 février 2023, et vous pouvez le précommander 24,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : CRITIQUE de Black Adam : tout un ramdam pour très peu d'âme