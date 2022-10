MultiVersus : Stripe de Gremlins et la mise à jour 1.04 disponibles, avec un évènement spécial Halloween qui fait débat

La Saison 1 de MultiVersus nous a déjà permis de déverrouiller Rick, Morty et Guizmo, mais Black Adam et Stripe manquaient encore à l'appel. Même si le super-vilain campé par The Rock débarquera dans les salles la semaine prochaine, c'est bien le méchant de la licence Gremlins qui vient d'être rajouté au roster par une mise à jour 1.04. Il se fera une place sur le terrain avec ses griffes, une tronçonneuse et une petite arbalète.



Le personnage coûte 2 000 pièces d'or, un ticket de personnage ou 700 Gleamium, et il sera possible de lui acheter une skin alternative pour 800 Gleamium. Le pack d'annonceur Lady Rainicorn a lui aussi rejoint la boutique pour 300 Gleamium. Le patch 1.04 amène sinon les données pour une map encore secrète qui sera bientôt disponible pour les parties personnalisées, et un équilibrage du gameplay à retrouver au complet en anglais ici.

Il lance surtout un évènement spécial Halloween, qui durera jusqu'au 15 novembre 2022, nous invitant à encaisser des Bonbons à échanger contre des costumes exclusifs. La communauté, relayée par VGC, s'insurge déjà du modèle économique de ce premier évènement pour le free-to-play. À raison de 20 Bonbons par victoire et 10 par défaite, il faudrait en effet au minimum 783 parties gagnantes pour un joueur classique pour les échanger contre l'icône de citrouille à 150 Bonbons, le sticker Jack-O-Lantern à 500, le costume Mummy Reindog à 3 000 et le costume Calico Cake à 12 000. Il est possible de doubler ces gains si vous avez la skin payante Combat Guizmo ou Combat Stripe, ou l'une de celles exclusives à la boutique pour Halloween, et d'ajouter encore 20 unités si vous combattez en duo avec un joueur également doté de l'une de ces variantes, mais le nombre de parties à effectuer pour débloquer ces bonus cosmétiques reste élevé.



Il va donc falloir charbonner si vous voulez obtenir ces 2 costumes spéciaux, et passer à la caisse pour déverrouiller les autres !