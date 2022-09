MultiVersus : la mise à jour 1.03 et le déjanté Rick Sanchez disponibles, découvrez son gameplay en vidéo

Comme la majorité des free-to-play au contenu évolutif et des jeux de combats, MultiVersus sera en rodage permanent, avec des mises à jour de contenu et d'équilibrage régulières. Il a ainsi accueilli une mise à jour 1.03 ce mardi, qui change quelques petits aspects de l'expérience.

Elle va ainsi doubler l'expérience nécessaire pour passer du niveau 3 au niveau 15 avec tous les personnages (le gain d'XP étant visiblement jugé trop rapide), améliorer les temps de chargement sur PS4 et Xbox One, permettre de débloquer Sammy et non plus Wonder-Woman en terminant le tutoriel, empêcher les combos infinis en désactivant les dégâts causés par une attaque si elle est répétée plus de 4 fois à la suite, et plus encore. Vous pouvez retrouver le changelog en anglais ici.

Le patch n'est également pas radin en contenu, car il ajoute les skins à débloquer Chef Reindog, Golden Reindog et Tiger Millionaire Steven, et surtout le personnage jouable de Rick Sanchez. Le scientifique fou de Rick & Morty va ainsi utiliser ses technologies et ses portails dimensionnels sur le champ de bataille, comme nous pouvons le voir dans sa bande-annonce de gameplay.

Pour mémoire, Black Adam et Stripe sont encore attendus dans le roster dans le cadre de la Saison 1.

