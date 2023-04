The Last of Us Part I : une mise à jour 1.03 avec plein d'améliorations et de nouveaux tee-shirts disponible sur PS5

Le lancement de The Last of Us Part I ne s'est pas passé du tout comme prévu sur PC, alors que les joueurs se sont plaints d'innombrables bugs et problèmes de performances. Naughty Dog tente désormais de relever la barre à coup de mises à jour et en est actuellement à la version 1.0.2.1 du jeu.

Les développeurs ont cependant une partie de leurs travaux qu'ils aimeraient déjà amener sur PS5. C'est ce qu'ils ont fait cette semaine en déployant un patch 1.03 qui comprend des améliorations et des correctifs pour le combat, l’accessibilité et plus encore : les innovations sont nombreuses, de l'optimisation de l'audio portugais brésilien à de l'équilibrage de dégâts, et vous pouvez les retrouver au complet en anglais ici.

La mise à jour amène aussi du contenu supplémentaire, à savoir les tee-shirts alternatifs pour Ellie inspirés de films et séries HBO, qui peuvent être débloqués en terminant l'aventure. Vous pourrez donc aussi habiller l'héroïne avec des vêtements The Wire, Mortal Kombat, Game of Thrones et Les Sopranos ! Si vous n'avez pas encore craqué, The Last of Us Part I est disponible à partir de 59,99 € sur Amazon.fr.