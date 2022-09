MultiVersus : la mise à jour 1.02 disponible, l'adorable Gizmo ajouté en tant que personnage jouable

MultiVersus a déjà réussi à attirer plus de 20 millions de joueurs et est donc bien parti pour durer. Le free-to-play a ainsi un tas de contenu additionnel gratuit en vue pour les joueurs, avec notamment Rick, Black Adam et Stripe (le méchant des films Gremlins) à venir au cours de la Saison 1.

Player First Games avait cependant un personnage surprise à ajouter au roster, comme il l'a annoncé il y a quelques jours. Il s'agit de Gizmo, le mémorable Mogwai de Gremlins justement, qui vient d'être intégré à l'expérience via une mise à jour 1.02 déployée ce jeudi. Ce mignon combattant de soutien possède un panel de coups physiques et peut aussi utiliser des accessoires, dont une voiturette et un parapluie pour se mouvoir à son rythme sur le terrain, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus.

Le patch 1.02 amène sinon une refonte des hitbox pour qu'elles collent mieux aux modèles 3D, une standardisation du comportement des projectiles pour les rendre plus compréhensibles, la possibilité d'associer des attaques directionnelles à des touches de votre clavier, un équilibrage de certains combattants, et plus encore. Le changelog complet est à retrouver en anglais ici.

