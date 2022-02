Elden Ring : une mise à jour 1.02 disponible avant le lancement

En plus de l'installation d'Elden Ring, il faudra passer par un logique patch day one pour profiter pleinement de l'expérience. Bandai Namco Games vient en effet d'annoncer que la mise à jour 1.02 du jeu de FromSoftware était déjà disponible, à la veille de son lancement. Elle apporte quelques correctifs techniques bienvenus, notamment au niveau du framerate et de l'ergonomie, histoire d'optimiser l'expérience par rapport à la version gold. Le ray tracing promis pour après la sortie n'est en revanche pas encore d'actualité.

Son court changelog est visible ci-dessous.

Version du logiciel 1.02 Contrôles du joueur améliorés.

Ajout et ajustement de musiques d'ambiance.

Ajustements de textes.

Ajustements de l'équilibrage du gameplay.

Corrections et ajustements d'événements de PNJ.

Correction d'un problème où la fréquence d'images fixe diminue dans certaines conditions.

Correction d'un bug de texte dans certaines langues.

Correction d'un bug qui empêchait le casque sans fil Xbox de fonctionner correctement.

L'aventure devrait donc être encore plus belle pour les joueurs que pour la presse qui a pu approcher le titre en avant-première, même si cela ne semble pas avoir entaché ses qualités. Vous pouvez succomber à la frénésie Elden Ring pour 64,99 € via Amazon.fr.

