Elden Ring : framerate, résolution, ray tracing et upgrade next-gen, le point sur les spécificités techniques !

À l'aube de son test en réseau fermé qui se tiendra du 12 au 15 novembre, Elden Ring nous a présenté son gameplay au travers d'une enrichissante et impressionnante vidéo de 19 minutes. Mais alors que certains joueurs chanceux vont pouvoir faire tourner cette bêta sur leurs machines, FromSoftware fait désormais le point sur les spécificités graphiques des différentes versions.

Sur PS5 et Xbox Series X|S, nous aurons le choix entre un mode Performance à jusqu'à 60 fps et avec une résolution variable, ou un mode Résolution jusqu'en 4K (1440p sur Series S), mais avec un framerate oscillant entre 30 et 60 fps. Les développeurs précisent cependant qu'il y aura « des différences dans l'affichage de l'herbe et d'autres objets au sol en fonction de la console ». Sur PC, le nombre d'images par seconde sera d'ailleurs limité à 60 fps, peu importe votre ordinateur.

Et le ray tracing dans tout ça ? Il est bien prévu, mais pas pour le lancement. Il arrivera sur PC et next-gen via un patch, mais nous ne savons pas s'il sera disponible avec l'un des deux modes d'affichage sur consoles ou dans une autre configuration. Il est enfin rappelé que l'upgrade next-gen sera possible de la PS4 vers la PS5 en conservant sa progression, mais pas l'inverse, tandis que le Smart Delivery permettra de profiter de l'expérience sur les deux générations sans souci de compatibilité.

PC Résolution maximale : Jusqu'à 3840x2160p

Fréquence d'images : jusqu'à 60 fps

HDR : pris en charge

Ray tracing (via patch) : pris en charge PlayStation PS4 PS4 Pro PS5 Résolution maximale Jusqu'à 1920x1080p Jusqu'à 3200x1800p Jusqu'à 3840x2160p Fréquence d'images Jusqu'à 30 fps Jusqu'à 30 fps Jusqu'à 60 fps HDR Pris en charge Ray tracing (via patch) Non pris en charge Pris en charge Xbox Xbox One et Xbox One S Xbox One X Xbox Series S Xbox Series X Résolution maximale Jusqu'à 1600x900p Jusqu'à 3840x2160p Jusqu'à 2560x1440p Jusqu'à 3840x2160p Fréquence d'images Jusqu'à 30 fps Jusqu'à 30 fps Jusqu'à 60 fps Jusqu'à 60 fps HDR Non pris en charge Pris en charge Ray tracing (via patch) Non pris en charge Pris en charge

Comme ça, vous savez tout ou presque sur la partie graphique d'Elden Ring. Sa date de sortie est fixée au 25 février 2022, et vous pouvez précommander votre exemplaire à partir de 52,59 € sur Amazon.fr.

