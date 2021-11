Elden Ring détaille ses éditions spéciales, dont deux collector bien massifs, avec de superbes répliques de Malenia et son casque !

Ce jeudi, nous avions rendez-vous pour découvrir pas moins de 15 minutes de gameplay d'Elden Ring, jeu ô combien attendu par les fans d'expérience hardcore et des Souls. Nous n'avons pas été déçus, mais Bandai Namco et FromSoftware n'avaient pas encore dévoilé toutes leurs cartes concernant la commercialisation de leur jeu.

En effet, outre l'édition standard, une Launch Edition sera disponible pour 69,99 € avec le jeu en boîte (un code sera inclus sur PC au lieu du disque), une affiche, des lithographies, autocollants et un patch tissé. Les amateurs de numérique pourront eux s'offrir la Digital Deluxe Edition à 79,99 €, comprenant en bonus un artbook et l'OST. Des bonus de précommandes seront dans tous les cas offerts, à savoir :

Guide d'aventure numérique, contenant des informations utiles pour aider les joueurs à entrer dans l'Entre-Terre ;

Emote bonus* « L'anneau » – Recevez une emote au début du jeu. *L'emote peut également être obtenue dans le jeu.

Enfin, pour les plus fortunés c'est une Premium Collector's Edition qui a été officialisée, coûtant 259,99 €, et elle ravira les mordus du studio japonais qui attendent impatiemment le jeu avec une belle statuette de cette femme rousse aperçue dès le premier trailer, qu'il faudra désormais appeler Malenia, et une réplique à l'échelle de son casque, entre autres. Notez qu'il s'agit d'une exclusivité de la boutique en ligne de l'éditeur !

Une copie d'Elden Ring en édition physique ;

Un steelbook exclusif arborant le logo de l'Elden Ring ;

L'OST au format numérique ;

Un artbook de 40 pages avec une couverture rigide ;

Une statuette de Malenia – Épée de Miquella mesurant 23 cm ;

Une réplique officielle du casque de Malenia à l'échelle 1:1 ;

Un superbe coffret sur lequel est représenté l'Erdtree.

Pour les bourses un peu moins fournies, mais souhaitant tout de même se faire bien plaisir, une édition collector à 189,99 € sans le casque sera aussi disponible à la vente, sans être exclusive au store de l'éditeur.

Si vous souhaitez simplement profiter d'Elden Ring sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC, il est possible de précommander votre copie sur Amazon dès 52,59 €.